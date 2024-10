Pellegrini reconoce que faltó creación y dice que no influirá en el derbi del domingo

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, reconoció este jueves, tras la derrota 1-0 en el campo del Legia de Varsovia en la primera jornada de la fase regular de la Liga Conferencia, que "faltó creación" para equilibrar el partido, aunque puntualizó que este resultado "no influirá" para afrontar con garantías el derbi del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla.

Pellegrini, en la comparecencia de prensa tras el encuentro, dijo que después de esta derrota, ahora quedan "cinco partidos para lograr el objetivo de la clasificación" y que en Varsovia estuvieron "bien en la defensa pero sin jugadores creativos, como (Gio) Lo Celso, se buscó con los delanteros por las bandas pero no se encontraron los espacios".

El preparador chileno aseguró que "este partido no afecta para el domingo, ganado o perdiendo", y destacó que irán al campo del Sevilla "con la confianza de buscar el partido".

El técnico del Betis se refirió al Legia y dijo que es el rival que esperaban "fuerte en su casa y con una hinchada que apoya los noventa minutos", y añadió que ha logrado "tres puntos importantes para buscar la clasificación".

Pellegrini, sobre el rendimiento que da el equipo en torneos europeos, habitualmente mas bajo que en LaLiga, subrayó que no cree que "haya partidos que estorben" y que lo que pasa es que hay encuentros en el que les "superan los rivales, aunque eso no es una tónica y no es para estar preocupados, por lo que ojalá se pueda corregir". EFE

lhg/agr/asc