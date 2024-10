Moreno pide "complicidad de la sociedad" para "combatir" un "cupo independentista" que es la "mayor traición" a España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves la "complicidad de la sociedad" andaluza para "combatir" un "cupo independentista" para Cataluña que supone la "mayor traición" a España. Durante su debate en la sesión de control del Pleno de la Cámara con el portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, el presidente ha señalado que su Gobierno va a "trabajar y va a dar la cara, con todos nuestros instrumentos, con todas nuestras fortalezas y con todas nuestras capacidades, y, con la complicidad de la sociedad, para combatir" la "mayor traición que se quiere perpetrar contra el conjunto de España y, de manera muy especial, contra los andaluces". Ha pedido a Vox, que al menos en este asunto, tenga "una actitud proactiva en defensa de la igualdad entre los españoles y de los intereses de los andaluces". Ante la demanda de Gavira de que explicara cuál es su modelo de financiación, Moreno ha indicado que su modelo es "la Constitución de 1978, es el de la igualdad", y "ahí no puede haber un cupo catalán". Ha señalado que su modelo también es que un andaluz no reciba por debajo de la media de las comunidades. Ha agregado que cuando Sánchez tiene que "ganar un mes más en el poder; tiene que ganar una votación en el Congreso, o tiene que ganar una noche más en la Moncloa", las estructuras del estado "se resienten, la solidaridad se quiebra y los principios de igualdad tiemblan" por las negociaciones que emprende con los partidos independentistas. Y lo que hay ahora encima de la mesa, según ha señalado, es un "cupo independentista" para Cataluña, que supone privilegiar a un territorio ya privilegiado a lo largo de décadas y "perjudicar" a territorios emergentes como Andalucía, una comunidad "leal" que necesita los mismos recursos que otras regiones. "No es bueno para el futuro de nuestro país que construyamos una España claramente asimétrica como la que se quiere construir, y que, en definitiva, rompe ese principio esencial para todos nosotros, que es la igualdad entre los ciudadanos", ha señalado. Por su parte, Manuel Gavira ha reclamado a Moreno que "diga a los andaluces" si "está a favor o en contra de que se garantice" que ningún territorio "tenga privilegios frente a otros", tras la negativa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso a "apoyar esta igualdad entre territorios", a propuesta de Vox, hace unas semanas. Ha solicitado también al presidente que "adelante cuál es el modelo de financiación del PP", y ha señalado que, aunque le "parece bien" que diga que "no va a aceptar que un catalán tenga más que un andaluz", no aclara "cómo va a conseguir que un andaluz no sea menos que un catalán o un vasco". "Lo que toca es saber qué nos propone el PP ante lo que se avecina", ha apuntado Gavira, tras acusar a Moreno de que "cogió el palo de la blanca y verde de un día para otro, y ahora no sabe qué hacer con él". En el PP-A, a su juicio, "están en intentar salvar al soldado Feijóo". Para el portavoz de Vox, el discurso sobre el modelo de financiación del PP en el que "hablan de la igualdad, la solidaridad, la unidad, es una farsa" y "al final, entre el federalismo que nos proponen los socialistas y el modelo de financiación del PP, cuando lo conozcamos, no habrá diferencia".

