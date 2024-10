Bad Gyal, Estopa y Julian Temple en la lista de invitados de festival In-Edit de Barcelona

Barcelona, 3 oct (EFE).- Bad Gyal, Estopa, Julien Temple, Supersubmarina, Lagartija Nick, "Panxo" de ZOO o Alizzz son algunos de los principales protagonistas del In-Edit 2024, que se celebrará entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre en Barcelona.

Así pues, la presencia de Bad Gyal en la gala inaugural del miércoles 23 de octubre, con el estreno mundial del documental dirigido por David Camarero 'La Joia: Bay Gyal', será uno de los principales acontecimientos de la XXII edición de In-Edit - Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona.

También lo será Estopa con el preestreno, el jueves 24, de su concierto-documental de 25 aniversario dirigido por Carlos Sánchez y producido por Sony Music Vision para Movistar Plus+.

Por su parte, el cineasta norteamericano Gary Hustwit mezclará en directo, mediante IA y por primera vez en Europa, su "documental generativo" sobre el mítico compositor y productor Brian Eno el miércoles 30; mientras que el grupo de rock granadino Lagartija Nick ofrecerá un concierto en formato de trío en el estreno de 'Generación Lagartija', de César Martínez Herrada.

El grupo Supersubmarina al completo presentará 'Cien maneras de volver' (especial Salvados) de la mano de Fernando González 'Gonzo', codirector del documental; y los integrantes de la 'boy band' D’Nash presentarán 'Prohibido ganar Eurovisión', junto al director Marcos Cabotá.

A su vez, Carlos Estrada y Robert Grima, del grupo barcelonés de pop psicodélico y de culto Los Negativos, estarán presentes en el estreno de 'Graduados en Underground' junto al director Víctor Carrey; y Toni Sánchez "Panxo", cantante de ZOO, acompañará al director Josep Pitarch en el estreno de 'ZOO: Sobreviure a l'incendi'.

Entre los directores internacionales que presentarán sus documentales en In-Edit 2024 se encuentran el británico Oliver Murray con 'They All Came Out to Montreux', la iraní Niloufar Taghizadeh con 'Googoosh: Made of Fire', el cubano Fabien Pisani con 'En la caliente: Tales of a Reggaeton Warrior' y los franceses Georges Gachot con 'Misty: The Erroll Garner Story' y Maxime Lachaud y Reivaks Timeless con 'A Way to Die: The Films of Peter Christopherson and John Balance'.

En cuanto a realizadores y productores nacionales, In-Edit 2024 recibirá al reciente ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas Pedro G. Romero con 'De caballos y guitarras'.

Dentro de las actividades formativas y profesionales del festival, enmarcadas dentro del sello In-Edit Lab, el prestigioso director inglés de documentales musicales Julien Temple ofrecerá una clase magistral sobre edición de material de archivo, un recurso visual y narrativo en el que es un maestro consumado.

Temple ha dirigido documentales sobre Sex Pistols, The Clash, Marvin Gaye, The Rolling Stones o Wilco Johnson, así como videoclips para David Bowie, Neil Young, Depeche Mode, Duran Duran, Blur y Judas Priest, entre muchos otros.

Finalmente, la presentación de la serie documental 'Music Makers' de la plataforma gratuita dedicada a la cultura y la ciencia CaixaForum+ incluirá una charla entre músicos y productores punteros como el británico Danny L Harle (Charli XCX, Dua Lipa, Caroline Polachek), el catalán Alizzz y la gallega Cora Novoa. EFE

