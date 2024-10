Vox pide la "inmediata retirada" de libros de texto que "adoctrinan" en Castilla y León

Valladolid, 2 oct (EFE).- Las Cortes de Castilla y León debatirán el viernes, en su Comisión de Educación, una proposición no de ley en la que Vox reclama a los gobiernos autonómico y central la "inmediata retirada" de libros de texto y materiales educativos que contienen "adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino" para la "inocencia de los menores".

Así figura en el texto consultado por EFE y sobre el que deberán pronunciarse los grupos parlamentarios, en el que Vox también reclama "continuar garantizando el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula" y a "asumir un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos".

Preguntado por este asunto en una entrevista con EFE, el portavoz parlamentario de Vox y exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha planteado que, con este tipo de iniciativas, su grupo va a inspirarse en "proteger la inocencia de los niños" e intentarán "desterrar" las "imposiciones ideológicas que puedan estar en presentes en libros de texto" de todas las asignaturas.

"Los niños deben ir al colegio a formarse, a instruirse y no a recibir la ideología de la Agenda 2030 o de la religión o pseudo religión oficial que nos quiere imponer el Gobierno a todos", ha zanjado.

Ha comparado este adoctrinamiento que denuncian en las aulas con lo que vivió hace unos días al acudir al centro de salud con su hijo recién nacido: "Vi un cartel que me llamó la atención, con talleres para padres. Vi que había uno incluso sobre los roles de género en la crianza y otros de género".

Ante ese cartel se preguntó si los profesionales tienen que "impartir algunas lecciones de ideología de género para padres", para "imponer una visión" que no comparte: "Nosotros creemos en la igualdad, en la corresponsabilidad, pero no creemos en la ideología de género, que lo que implica es alimentar una guerra de sexos que nosotros no consideramos en ningún caso constructivo", ha indicado.

En los antecedentes de esta iniciativa que se debatirá el viernes, Vox plantea que "desgraciadamente también encontramos en los libros de texto utilizados en Castilla y León" una "apuesta constante por transmitir un pensamiento ajeno al pluralismo ideológico" proclamado en la Constitución.

Para Vox, "en muchos casos los contenidos chocan abiertamente, no solo con las convicciones morales, políticas o religiosas de los padres, sino con la propia verdad científica o histórica".

Asegura la iniciativa firmada por el procurador Carlos Menéndez, anterior portavoz del Grupo, que "buena parte" de los alumnos "encuentran sus libros de texto curriculares contenidos manifiestamente ideológicos que nada tienen que ver con el conocimiento científico y académico riguroso, camuflados como material académico; así como inexactitudes o directamente mentiras" sobre la historia o la realidad social y política de España.

Rechazan, en concreto, que los libros de texto puedan hablar de "auge de la extrema derecha", que se vincule con ella a dirigentes como el expresidente estadounidense Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro y que hablen del "discurso ultranacionalista, xenófobo, autoritario y populista" de Vox, entre otros ejemplos detallados en el documento que someterán mañana a votación.EFE

