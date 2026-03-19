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Todo lo que se sabe sobre Jimmy Gracey, el joven estadounidense que desapareció el martes en Bacelona tras salir de fiesta con sus amigos

El operativo de búsqueda se centra en la zona del Puerto Olímpico, donde encontraron la cartera del joven flotando en el mar

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Buscan a Jimmy Gracey, un
Buscan a Jimmy Gracey, un joven estadounidense de 20 años que desapareció en Barcelona.

Los Mossos d’Esquadra han localizado en el Puerto Olímpico de Barcelona el cuerpo de Jimmy Gracey, un joven estadounidense de 20 años que había desaparecido el martes en Barcelona tras salir de fiesta con sus amigos en la discoteca Shôko. Los Mossos d’Esquadra habían centrado el operativo al mar, especialmente en la zona donde finalmente encontraron su cadáver, con la participación de buzos, helicópteros y unidades de la policía marítima, ya que la principal hipótesis era que podría haber caído al agua.

El miércoles, buzos de la unidad subacuática y embarcaciones de la policía marítima con apoyo aéreo trabajaron frente a la playa del Somorrostro en busca del joven, aunque las labores se suspendieron al anochecer. Este jueves se habían reanudado las tareas de localización, pese a que las condiciones del mar no son favorables.

Durante el dispositivo, los agentes habían localizado la cartera del joven flotando en el agua, lo que reforzó la hipótesis de su caída al mar frente a la Barceloneta, según había adelantado La Vanguardia. Además, los buzos habían delimitado una zona concreta frente a la playa del Somorrostro y estaban realizando inmersiones para intentar encontrar al desaparecido.

El joven estadounidense salió de fiesta por la zona del Port Olímpic y acudió a la discoteca Shôko junto a sus amigos. En un momento de la noche, uno de ellos decidió marcharse a casa, pero Jimmy se quedó solo en el local, donde fue visto por última vez alrededor de las 03:00 de la madrugada. Desde entonces, no se había vuelto a saber nada de él. Ante su desaparición, sus amigos acudieron a la policía para interponer una denuncia. Paralelamente, su madre difundió el caso a través de Facebook para tratar de recabar información.

Cartel de búsqueda de Jimmy
Cartel de búsqueda de Jimmy Gracey, un joven estadounidense de 20 años desaparecido en Barcelona.

Ese mismo martes, la Guardia Urbana encontró el teléfono móvil del estadounidense en manos de un ladrón habitual de la zona de la playa. Los agentes lo identificaron y el hombre aseguró que se lo había encontrado, por lo que fue denunciado. Fuentes policiales consultadas por El País indicaron que se desconocía si Jimmy había perdido el dispositivo o si se lo robaron.

Además, según 20Minutos, el padre del joven se había desplazado desde Chicago y se encontraba en Barcelona, donde colaboró con los Mossos d’Esquadra en las labores de búsqueda y estaba repartiendo fotografías de su hijo en la zona de la playa donde fue visto por última vez.

¿Quién es el joven desaparecido en Barcelona?

James Paul Gracey, conocido como Jimmy, era un joven estadounidense originario de Elmhurst, en el área de Chicago (Illinois). Era el mayor de cinco hermanos y un apasionado del hockey. Se graduó en el St. Ignatius College Prep de Chicago y residía junto a sus padres, Taras y Therese, y sus hermanos en Elmhurst, según el medio My High Plains.

Ese estudiante de tercer curso en la Universidad de Alabama había viajado a Europa para aprovechar las vacaciones de primavera. Tras una primera parada en Ámsterdam, llegó a Barcelona el lunes por la mañana para visitar a unos amigos que estudian en la ciudad, donde se alojaba en un apartamento turístico en la Ronda de Sant Pere. Según explicó su familia, tenía previsto regresar a Estados Unidos este sábado.

Jimmy Gracey fue visto por
Jimmy Gracey fue visto por última vez en la discoteca Shôko en Barcelona.

En cuanto a su descripción física, tenía el pelo oscuro y rizado, medía aproximadamente 1,85 metros y pesaba unos 79 kilos. La última vez que fue visto vestía una camiseta blanca y pantalones oscuros de tipo jogger, y llevaba una cadena de oro con una cruz de imitación de diamantes, tal y como se aprecia en las imágenes difundidas por su madre.

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