Cabildo de La Palma realoja a 200 turistas tras suspensión de vuelos por borrasca Therese

Santa Cruz de La Palma, 19 mar (EFE).- El Cabildo de La Palma (Canarias) ha coordinado el realojo de unos 200 turistas en establecimientos hoteleros tras quedar bloqueados en la isla por la suspensión de la operativa aérea debido a los efectos provocados por la borrasca Therese.

La corporación activó un protocolo de emergencia desde el momento en que se confirmó la cancelación de los vuelos, con el objetivo de atender a los pasajeros que no disponían de alternativa habitacional y evitar su permanencia en instalaciones aeroportuarias.

En previsión de una posible falta de plazas de alojamiento, el Cabildo, en colaboración con Cruz Roja, había habilitado un dispositivo de acogida temporal en el pabellón polideportivo de Breña Alta, dotado con camas, mantas y servicios básicos, aunque no fue necesario su uso.

El Cabildo ha señalado que el paso de la borrasca Therese durante la noche del miércoles al jueves ha tenido efectos limitados en la isla, con precipitaciones intensas y nevadas en cumbres, pero sin incidencias destacadas por viento.

La institución mantiene activado el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil (Peinpal) con medidas preventivas que incluyen el cierre o limitación de senderos, pistas forestales y áreas recreativas, así como la suspensión de actividades al aire libre. EFE

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