Piden excluir divorcios y separaciones que afecten a menores de la mediación obligatoria

Madrid, 19 mar (EFE).- Abogados, procuradores y letrados de la administración de Justicia han reclamado excluir los procesos de familia que incluyan menores, como divorcios, separaciones o nulidades, del procedimiento de la mediación obligatoria a través de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MACS) al considerar que provocan desprotección debido a dilaciones injustificadas.

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y el Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona (ICPB), piden además que queden excluidos de los MACS los conflictos transfronterizos.

La ley de eficiencia de la Justicia introdujo la obligación de acudir a la mediación en el ámbito civil y mercantil antes de recurrir a la vía judicial y según estos profesionales en los procesos de familia esta medida ha provocado "escenarios de desprotección de los menores y una dilación injustificada en obtener la tutela de sus derechos".

Consideran que en el caso de separaciones o divorcios que afecten a menores o a personas con discapacidad exigir un MASC previo contraviene el fundamento de la ley de eficiencia y no resulta útil ni sirve para liberar de carga a los tribunales pues los acuerdos alcanzados deben ser "forzosamente" ratificados por una autoridad judicial.

Además, advierten de que esta exigencia es aún más clamorosa en demandas que incluyan medidas provisionales coetáneas, es decir peticiones urgentes de custodias, pensiones alimenticias o régimen de visitas.

Por eso piden reformar la ley, tras recordar que la normativa civil ya reserva la vía contenciosa para los casos donde no se puede llegar a un acuerdo y que en 2024 y 2023 el 79,7 % y el 81,6 %, respectivamente, de las rupturas se sustanciaron por cauces de mutuo acuerdo.

En el caso de los conflictos transfronterizos advierten de "gravísimas distorsiones" porque la formulación del MASC no está reconocida como el inicio de un procedimiento, la litispendencia, y eso hace que el eventual demandado busque que sean los tribunales de otro Estado quienes asuman la competencia.

Estos profesionales apoyan por todo ello la proposición de ley registrada por el PNV para dejar fuera de los MACS los procesos de familia y piden añadir a esta iniciativa, promovida por la Asociación Española de Abogados de Familia, un nuevo apartado referido a los conflictos transfronterizos. EFE