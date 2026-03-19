Cómo beneficiarte de la bonificación fiscal en el IRPF para rentas de hasta 20.000 euros

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta (Carlos Luján / Europa Press)

El Gobierno ha puesto en marcha una nueva deducción en el IRPF con el objetivo de evitar que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado para 2026 -establecido en 1.221 euros mensuales, catorce pagas- se vea neutralizado por una mayor presión fiscal. Según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta actualización permitirá adecuar el sistema tributario al nuevo SMI y asegurar que los perceptores de estas rentas no deban abonar el impuesto correspondiente.

A partir de la nueva medida, podrán beneficiarse aproximadamente tres millones de contribuyentes con ingresos brutos inferiores a 20.000 euros anuales, aunque la cuantía máxima alcanzable por deducción será de 591 euros. De esta forma, quien perciba el SMI en 2026 -esto es, 17.094 euros al año- verá reducido su IRPF en 365 euros respecto a 2025, de modo que la subida salarial no quede disminuida por la tributación en la declaración de la Renta.

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Este mecanismo sirve para corregir el llamado “error de salto”, evitando que un ligero incremento salarial desencadene un tipo marginal próximo al 90% mediante la pérdida de deducciones y exenciones en el IRPF. Para el caso concreto de un trabajador soltero y sin hijos, con un salario de 17.094 euros en 2026, el tipo impositivo efectivo tras aplicar la deducción será del 0%, en contraste con el 2,1% registrado en 2025 para un salario similar. Por su parte, un trabajador con rentas de 20.000 euros afrontaría un tipo del 6% -es decir, 1.191 euros- frente al 8,9% en caso de no adaptar la deducción.

En cuanto al impacto en los últimos años, la propia Montero ha cifrado en 11.160 millones de euros la rebaja acumulada en el IRPF para los salarios más modestos en el último cuatrienio, una medida que, según sus datos, ha favorecido a alrededor de diez millones de contribuyentes. Esta serie de revisiones fiscales se sitúa en línea con las sucesivas subidas del SMI aprobadas desde 2020, aunque en 2025 el Ministerio de Hacienda optó por mantener el mínimo exento en 15.876 euros anuales en vez de seguir incrementándolo.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

Cómo beneficiarse de la nueva deducción en el IRPF

De acuerdo con las directrices de Hacienda, podrán acogerse a esta deducción los trabajadores cuyos ingresos no superen los 20.000 euros brutos por rendimientos del trabajo, resultado de elevar el umbral respecto al SMI anual de 17.094 euros con la finalidad de amortiguar saltos abruptos en la tributación. La deducción se concede de forma plena a quienes perciban el salario mínimo, reduciéndose progresivamente conforme se aproxima al límite de 20.000 euros anuales. El máximo deducible -591 euros- solo se alcanzará en las rentas más bajas.

En lo que respecta al procedimiento, los contribuyentes que hayan recibido el SMI en el año 2026 recuperarán mensualmente las cantidades retenidas de más al realizar la declaración de la Renta en el ejercicio siguiente. El periodo de presentación de la declaración para la campaña 2026 se ha fijado del 8 de abril al 30 de junio de ese año. El proceso puede llevarse a cabo tanto por vía telemática o de manera presencial en cualquiera de las oficinas habilitadas.

Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, estima que el coste de la deducción fiscal en 2026 rondará los 200 millones de euros, y prevé que quedarán excluidos pensionistas y desempleados, como ocurrió en la campaña anterior al ser una deducción ligada exclusivamente a rendimientos del trabajo. Esta situación responde a la decisión adoptada en 2025 de no incrementar el mínimo exento, tras el desacuerdo entre Hacienda y el Ministerio de Trabajo, que finalmente se saldó con una bonificación intermedia.