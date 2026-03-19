EM&E se retira de la operación con Indra y ésta da por concluido el proceso

Madrid, 19 mar (EFE).- Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha anunciado que se retira de la operación empresarial que negocia con Indra, ya que "no se dan las circunstancias que permitan una potencial operación", mientras la multinacional española da por concluido el proceso de análisis que hacía sobre este asunto.

El Consejo de Administración de Indra, que se ha celebrado esta tarde con carácter extraordinario, ha tomado conocimiento del escrito que les ha enviado EM&E en este sentido, según se lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la tecnológica española.

Indra da por concluido el análisis que estaba efectuando para una potencial operación.

El presidente de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), Javier Escribano, ha enviado este jueves una carta a los consejeros de Indra para comunicarles que renuncia a vender la empresa a la multinacional española, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras.

Lo ha hecho un día después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera que se resolviera el conflicto de interés que consideraba que existía antes de profundizar en el análisis de la potencial operación entre Indra y EM&E.

Javier Escribano es consejero dominical de Indra en representación de EM&E y es hermano de Ángel Escribano, presidente de Indra. Ambos son propietarios del 100 % de EM&E.

La sociedad pública considera que una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo".

Indra tiene previsto celebrar su consejo de administración el próximo 25 de marzo de carácter ordinario. Aunque el orden del día no se conoce públicamente, todo apuntaba a que estaba previsto que se hablara de la operación. Ahora da por cerrado el análisis que se estaba haciendo.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este jueves, en un desayuno organizado por RTVE y EFE, que el Gobierno desconocía que Indra explorara una operación con EM&E antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de la multinacional y considera que "existe un conflicto de interés" que impide que la operación se pueda cerrar en estas condiciones.

Sin embargo, Escribano desveló hace unos días en un encuentro con medios de comunicación que la operación entre ambas compañías era anterior a su nombramiento.

Fuentes conocedoras del asunto dijeron este miércoles a EFE que Escribano no pretendía renunciar a la presidencia, ya que consideraba que tenía el apoyo del Consejo de Administración y también de la Junta de Accionistas, dado que un año antes le había respaldado con más de un 98 % de los votos.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, es el que tenía encomendado liderar las negociaciones para una posible operación entre ambas compañías.

El Consejo de Administración consideraba que "tiene encaje estratégico", pero aún no había decidido la fórmula concreta.

El hecho de que Ángel Escribano sea el propietario de EM&E junto a su hermano Javier motivó que el Consejo de Indra acordase crear una comisión ad hoc, integrada por consejeros independientes, para supervisar la operación y gestionar el "conflicto de interés".

Entre los accionistas más relevantes, figura el fundador de grupo Ámber, Joseph Ourghoulian, que ha defendido la operación.

El fondo estadounidense Third Point LLC había expresado su apoyo a la operación.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene más de un 28 % de las acciones y EM&E es el primer accionista privado de Indra, con algo más del 14 % de los títulos. EFE