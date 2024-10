Covite pide a la Fiscalía que recurra los terceros grados de los presos de ETA Harriet Iragi y Luis Mariñelarena

Covite ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra los terceros grados autorizados por el Gobierno Vasco a los presos de ETA Harriet Iragi y Luis Mariñelarena, al considerar que "no están arrepentidos" y siguen "vinculados a la izquierda abertzale". Iragi fue condenado por los asesinatos en el año 2000 del concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena; del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero García, y del coronel del Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos. Por su parte, Mariñelarena cumple condena por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del Gobierno Vasco, el socialista Fernando Buesa, y a su escolta Jorge Díez Elorza. A través de las redes sociales, la asociación presidida por Consuelo Ordóñez afirma que "no se puede estar con Sortu/Bildu", como es el caso de estos dos reclusos, "y estar arrepentido", por lo que "no deberían progresar en grado tan alegremente". "Reclamamos a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra estos dos últimos terceros grados otorgados por el Gobierno vasco para que se puedan revertir", ha añadido. Según ha subrayado Covite, el ministerio público es "la única institución que puede revertir estos terceros grados, y debe hacerlo en aras al derecho a la justicia de las víctimas". "La Fiscalía debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas", ha asegurado. Los terceros grados a Harriet Iragi y Luis Mariñelarena han sido autorizados por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, a la que Covite ha acusado de seguir concediendo "fraudulentamente", igual que el PNV, la semilibertad a los presos de ETA.

