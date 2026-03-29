AI teme que Mundial pueda ser amenaza para millones de aficionados por políticas de Trump

Redacción deportes, 30 mar (EFE).- La celebración del Mundial de fútbol el próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos puede convertirse en una amenaza para millones de aficionados, sobre todo por "las mortales y abusivas políticas estadounidenses de inmigración", alertó este lunes Amnistía Internacional (AI), que pidió a la FIFA y a los países anfitriones "acciones urgentes" que lo impidan.

Bajo el mandato de su presidente Donald Trump, EE.UU., donde se disputan tres cuartas partes de los partidos del Mundial, se enfrenta a una "emergencia de derechos humanos", explica AI en su informe "La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026".

En particular, destaca "las políticas de inmigración discriminatorias y por las detenciones arbitrarias y en masa por agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias".

“El Gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas desde Estados Unidos en 2025: casi ocho veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife”, declaró Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de AI en un comunicado.

En su informe, la ONG expone con detalle "los importantes riesgos que pueden correr, y cuyas repercusiones pueden sufrir, la afición, los jugadores, los periodistas, los trabajadores y trabajadoras y las comunidades locales en los tres países anfitriones", además de destacar que los derechos a la libertad de expresión y la protesta también están "amenazados".

“La oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas, que ha batido récords, sólo ha sido posible mediante la erosión de las salvaguardias de debido proceso, y ha socavado los derechos a la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas. Estas políticas han destrozado comunidades y han creado un clima de temor en todo Estados Unidos", añadió Cockburn.

Respecto a los otros anfitriones, "México ha movilizado 100.000 agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los elevados niveles de violencia, lo que aumenta el peligro para las personas que protestan. Entre ellas se encuentran las mujeres activistas que están planeando una protesta pacífica para el partido de inauguración en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la que pedirán verdad, justicia y reparación por la desaparición de sus seres queridos".

En Canadá, "el impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y una creciente crisis de vivienda han despertado el temor de que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más a los márgenes", señala AI, que recuerda que el 15 de marzo, ·las autoridades de Toronto cerraron un centro de acogida contra el frío invernal que proporcionaba cobijo a personas sin hogar, ya que el lugar donde se ubicaba había sido reservado para su uso por la FIFA".

AI también se refiere a "las prohibiciones de viajar dictadas por el gobierno de Trump, por lo que los aficionados y aficionadas de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal no podrán viajar y entrar en el país para animar a sus equipos a menos que tuvieran un visado válido antes del 1 de enero de 2026".

“A pesar de la increíble cifra de detenciones y deportaciones, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que la afición y las comunidades locales estarán a salvo de la utilización de perfiles raciales y étnicos, las redadas indiscriminadas o la detención y deportación ilegítimas”, manifestó Cockburn.

Por ello, "cuando sólo quedan algo más de 10 semanas hasta el inicio de la Copa Mundial, el compromiso de la FIFA respecto a un torneo en el que todo el mundo 'se sienta seguro, incluido y libre de ejercer sus derechos' requiere acciones urgentes para garantizar que la belleza del juego no corre el riesgo de tener un feo resultado", concluye la ONG. EFE