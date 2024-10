Prohens reclama un cambio de estrategia en materia migratoria: "No es cuestión de solidaridad, sino de capacidad"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado este martes un cambio de estrategia en la política migratoria y, en concreto, en materia de acogida de menores migrantes no acompañados. "No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad", ha señalado en su discurso en el Parlament en el primer día del Debate de Política General. Para la líder del Ejecutivo autonómico, el cambio de estrategia requiere el refuerzo de las fronteras, combatir las mafias y colaborar con los países de origen y de paso para evitar que los jóvenes se sigan jugando la vida en el mar y evitar la llegada de más pateras a las costas de Baleares. Prohens ha reiterado el mensaje lanzado en la Conferencia de Presidentes insulares de principios de septiembre: "Hemos llegado al límite y es imprescindible la implicación del Gobierno central". NI UN PASO ATRÁS También materia de políticas sociales, Prohens se ha referido a los mensajes lanzados por algunos grupos políticos el año pasado, augurando el regreso "al blanco y negro" para reivindicar que "no se ha dado ni un paso atrás en la lucha contra todas las formas de violencia machista ni en políticas de igualdad". En este punto ha adelantado, admitiendo que queda mucho camino por recorrer hacia la igualdad efectiva y real, la presentación este mismo mes del Proyecto de ley de conciliación, surgido de la Mesa de Diálogo Social. La presidenta del Govern ha llamado la atención sobre el incremento "preocupante" de la criminalidad agravada por la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ante lo cual la Delegación del Gobierno "está en situación de absoluta parálisis" a la hora de reclamar la actualización de las indemnizaciones por residencia. "Seguiremos reclamando una insularidad digna", ha añadido, pero mientras tanto, ha avanzado, antes de que acabe el año se licitarán las obras de la futura Escuela Balear de Seguridad Pública para una formación más ágil de las plantillas de las policías locales. En materia sanitaria, ha reivindicado los "importantísimos pasos" en captación y fidelización de profesionales con los complementos de difícil y muy difícil cobertura y la eliminación del requisito de catalán. Prohens también ha puesto en valor la firma del acuerdo para el reconocimiento de la carrera profesional y ha señalado que el Ejecutivo seguirá ampliando el calendario de vacunación. En este sentido, ha explicado que este año se incluirá la inmunización contra el rotavirus en el calendario de vacunación en el primer trimestre de 2025. En relación a la próxima campaña de la gripe, Prohens ha anunciado un plan piloto de vacunación en los centros escolares contra la gripe, con la participación de una veintena de centros y que permitirá inmunizar de manera intranasal a casi 3.000 niños de infantil. Antes de que acabe el año, ha apuntado, se presentará el Plan Estratégico de Salud Mental de Baleares. En materia de infraestructuras, la líder del Govern ha anunciado que antes de que acabe el año se licitará el concurso de ideas para el nuevo centro de salud de Ciutadella.

