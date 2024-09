El Supremo archiva otra causa a Colau por la supermanzana abierta antes de las elecciones

Barcelona, 30 sep (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la causa a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por el proyecto de la supermanzana en el Eixample, que un juzgado abrió a dos meses de las últimas municipales a raíz de una querella del exarquitecto jefe del Ayuntamiento Josep Antoni Acebillo.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo penal del Supremo desestima un recurso de queja interpuesto por Acebillo, con lo que a la práctica mantiene el archivo provisional de esta causa, que se abrió contra Colau y la exteniente de alcalde Janet Sanz y que ahora solo se podría reabrir si existiesen nuevos hechos o elementos indiciarios.

La Audiencia de Barcelona archivó en diciembre pasado esta causa, al estimar el recurso presentado por Colau y Sanz, al concluir que las presuntas irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la supermanzana no constituían delito.

Posteriormente, en enero pasado, la Audiencia rechazó admitir a trámite el recurso de casación que anunciaron los querellantes, por lo que estos elevaron una queja al Supremo, que ha acabado desestimando sus pretensiones.

El Supremo rechaza el recurso de los querellantes al considerar que no se daban las condiciones para plantearlo porque la Audiencia de Barcelona no acordó el sobreseimiento definitivo de la causa, sino provisional, y además que el juzgado de instrucción no había llegado a dictar una imputación formal respecto de los querellados.

Según fuentes de los Comuns, se trata de la vigésima causa judicial que se archiva a Colau y su equipo.

La querella que dio pie a esta causa estaba firmada por Acebillo y por los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, que acusaban a Colau de un delito urbanístico, además de otros dos de fraude en subvenciones y malversación por destinar fondos públicos al proyecto de ejes verdes pese a sus irregularidades.

Los mismos querellantes habían presentado en 2022 una denuncia por el mismo proyecto urbanístico ante la Fiscalía, que la archivó al no apreciar indicios de delito y, en consecuencia, se opuso también a que el juzgado abriera una investigación penal contra la exalcaldesa por idénticos hechos.

Ada Colau concurrió a las elecciones municipales del pasado mes de mayo con cuatro investigaciones penales abiertas, a las que poco después se añadió una quinta por la suspensión de relaciones del Ayuntamiento de Barcelona con Israel. EFE