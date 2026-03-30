EL CGPJ se aprueba una subida salarial de hasta 800 euros mensuales

Madrid, 30 mar (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre en pleno una subida salarial generalizada para los vocales y la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que en algunos casos supondrá hasta 800 euros al mes.

La subida corresponde a un complemento de antigüedad para los miembros que no son funcionarios de 10.000 euros anuales, es decir, un aumento de 835 euros mensuales que actualiza la de 1998; mientras que para los funcionarios se acordó una subida de 62,8 euros mensuales por cada trienio, según adelanta la cadena SER y confirma EFE en fuentes jurídicas.

Se trata, en concreto, de la adecuación del complemento de antigüedad previsto en el artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que es la que actualmente está en vigor, para los altos cargos del Tribunal Constitucional, el CGPJ y el Tribunal de Cuentas. Los que mas antigüedad tienen son los que más van a notar esa subida salarial.

Fue en el Pleno del pasado 24 de septiembre, hace mas de seis meses, cuando a propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos se aprobó el acuerdo con 18 votos a favor y tres votos en blancos, de las vocales Inés Herreros y Esther Erice además de la presidenta.

Perelló justificó su voto en blanco señalando que no se iba a oponer porque era una decisión que contaba con el respaldo mayoritario pero que, en su opinión, no se trataba de un asunto prioritario.

Fuentes del Consejo explican que no se hizo nota de prensa, si bien el acuerdo fue publicado en el Portal de Transparencia, al tiempo que indican que no tiene carácter retroactivo y no supone incremento presupuestario alguno, pues se ejecutó aplicando una política de redistribución interna del gasto. EFE