Aagesen regaló a Sánchez la gorra roja porque "la ciencia es la mejor acompañante"

Madrid, 30 mar (EFE).- La gorra roja con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido en redes sociales, y que convierte el 'Make American Great Again' de Donald Trump en el mensaje 'Make Science Great Again' ('Hagamos a la ciencia grande de nuevo'), fue un regalo de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que considera que la ciencia "es la mejor acompañante de la política".

"Justo se la regalé a la vuelta de la Cumbre del Clima, a finales del año pasado", ha dicho Aagesen en el programa 'Mañaneros 360' de RTVE, tras ser preguntada por una gorra que se ha hecho viral.

"La ciencia, desde aquí lo sabemos, es la mejor acompañante de la política. Para ver dónde están los problemas y cómo se puede llegar a las soluciones", ha afirmado la también ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"Aplicada al cambio climático y a cualquier aspecto de nuestra vida, en nuestro caso la ciencia nos ha funcionado, apostando por la transición ecológica e incrementando un 150 % las renovables", ha indicado.

Aagesen ha añadido que la realidad "ha aplastado" el "fanatismo climático" de los mensajes del Partido Popular y de Vox.

"La realidad es que la agenda verde es prosperidad y protección, por eso hagamos a la ciencia grande de nuevo", ha indicado la ministra. EFE