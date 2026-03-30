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Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

“Muchas familias lo desconocen y se encuentran con la sorpresa”, avisan desde la Federación de Familias Numerosas (FEFN)

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La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Cuando el Estado da una ayuda, hay que estar bien informado por si de alguna forma, hay que devolverla. Normalmente, suele ser a través de la declaración de la renta, o al menos hay que dejar constancia de que se ha recibido. Si no, puede ocurrir lo que les ha pasado a algunas familias numerosas que recibieron el bono social eléctrico y no lo declararon: que llegan multas de Hacienda.

Así lo han advertido desde la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), sobre todo ahora que estamos a pocos días de que comience la campaña de 2025 el próximo 8 de abril. “Muchas familias lo desconocen y se encuentran con la sorpresa de la sanción por parte de la Agencia Tributaria una vez presentada la declaración”, han asegurado a través de un comunicado.

La entidad ha destacado que este subsidio, enfocado en gastos de calefacción para hogares vulnerables, comporta multas de entre 94 y 118 euros por parte de la Agencia Tributaria cuando no es declarado en el IRPF, aunque en muchos casos no figura en el borrador validado por los contribuyentes.

Imagen de archivo de una persona manipulando un sistema de calefacción. (Europa Press)
Imagen de archivo de una persona manipulando un sistema de calefacción. (Europa Press)

La FEFN denuncia la “indefensión” de quienes reciben la notificación sancionadora y subraya que el error frecuentemente deriva de la omisión de información en la documentación fiscal oficial. “El sinsentido que supone pagar una multa en relación con una ayuda que se te ha concedido y de la que vas a perder la mitad o un tercio”, explican fuentes de esta entidad.

E insisten: “No puede considerarse un ingreso, es una prestación que tiene un fin social muy claro, que es proteger a hogares vulnerables, con pocos recursos y muchos niños, como las familias numerosas, para que no pasen frío”. No obstante, esta ayuda no está exenta de polémica. De hecho, más de la mitad de las familias numerosas que la reciben no la necesitan. Un análisis de Fedea publicado en marzo con datos de diciembre de 2025 destaca que, de todos los hogares con múltiples hijos que recibieron el bono, casi medio millón en total, no eran vulnerables 283.000.

Beneficiados del bono social en diciembre de 2025. Grafíco de Fedea con datos del Miteco.
Beneficiados del bono social en diciembre de 2025. Grafíco de Fedea con datos del Miteco.

Este fallo en el sistema no es nuevo saltó cuando se conoció que tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ambos con ingresos elevados habían recibido esta ayuda. Al pertenecer a una familia numerosa, se les dio acceso de manera automática sin importar sus ingresos, algo que generó indignación. El informe publicado por Fedea muestra que continúan recibiéndolo familias —y también pensionistas— que no se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Petición al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España

El bono térmico, gestionado por comunidades autónomas, se entrega en un único pago, con cuantías que para 2025 oscilan entre 139 y 400 euros, según la zona climática y el grado de vulnerabilidad del hogar. La federación recalca que el objetivo social de esta prestación debe excluirla de tributación, por lo que solicitará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que suprima dicha obligación.

Mientras se resuelve esta reclamación, la FEFN urge a las administraciones a mejorar la comunicación y garantizar que la obligación de declarar el bono quede claramente reflejada en las notificaciones y aparezca automáticamente en los borradores de la declaración. Según la organización, existen diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al nivel de información proporcionado a los beneficiarios, contribuyendo así al desconocimiento de la normativa fiscal.

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