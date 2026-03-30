Espana agencias

Las 5 detenidas por la agresión tránsfoba en La Bañeza (León), a la espera de ver al juez

Guardar

León, 30 mar (EFE).- Las cinco detenidas por la agresión a una joven transgénero en un local de ocio de La Bañeza (León) la madrugada del 22 de marzo se encuentran en libertad a la espera de pasar a disposición judicial.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las arrestadas, que fueron puestas en libertad por la Guardia Civil, no han pasado a disposición judicial.

El órgano que llevará la investigación, la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza (León), que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, no ha abierto diligencias porque aún no ha recibido el atestado, ha informado el tribunal.

Las detenidas son cinco mujeres de entre 18 y 24 años acusadas como supuestas autoras de una paliza a Bianca, una mujer trans, en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de La Bañeza (León) en la madrugada del pasado domingo.

Se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima, Bianca -actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora-, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión. EFE

Últimas Noticias

Semana Santa estable y cálida con temperaturas que podrán llegar hasta 30 grados en el sur

Infobae

EL CGPJ se aprueba una subida salarial de hasta 800 euros mensuales

Infobae

Reducir las emisiones de metano limitaría a 1,5 ºC el calentamiento global, según estudio

Infobae

Aagesen regaló a Sánchez la gorra roja porque "la ciencia es la mejor acompañante"

Infobae

Cuatro españolas, a emular a Carla Bernat en el Augusta National Women's Amateur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán: la medida no afecta a los vuelos comerciales

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

España dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

ECONOMÍA

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza