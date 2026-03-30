Las 5 detenidas por la agresión tránsfoba en La Bañeza (León), a la espera de ver al juez

León, 30 mar (EFE).- Las cinco detenidas por la agresión a una joven transgénero en un local de ocio de La Bañeza (León) la madrugada del 22 de marzo se encuentran en libertad a la espera de pasar a disposición judicial.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las arrestadas, que fueron puestas en libertad por la Guardia Civil, no han pasado a disposición judicial.

El órgano que llevará la investigación, la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza (León), que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, no ha abierto diligencias porque aún no ha recibido el atestado, ha informado el tribunal.

Las detenidas son cinco mujeres de entre 18 y 24 años acusadas como supuestas autoras de una paliza a Bianca, una mujer trans, en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de La Bañeza (León) en la madrugada del pasado domingo.

Se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima, Bianca -actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora-, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión. EFE