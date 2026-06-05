Detenidos de forma preventiva tres miembros de los Saúles en Jaén por el crimen de Adra

(Actualiza con nuevos datos)

Almería, 5 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres miembros del clan de 'Los Saúles' tras registrar cuatro domicilios esta madrugada en Huelma (Jaén), en una actuación de carácter preventivo destinada a frenar una nueva escalada violenta en su enfrentamiento con el clan de 'Los Lateros' originado por el crimen de Adra.

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El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado este viernes que los arrestos se han producido a primera hora de la mañana después de que los investigadores detectaran "indicios razonables" de que las personas ahora detenidas preparaban "algún tipo de reacción posible".

Esta operación preventiva responde de manera directa al tiroteo masivo registrado hace escasos días, en mayo de 2026, en la barriada de Mirabueno de la citada localidad jiennense.

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En dicho ataque, considerado por las autoridades como una supuesta represalia, resultaron heridas cuatro personas, encontrándose entre las víctimas dos hijos de Antonio Santiago Muñoz, alias 'Saúl el Viejo'.

Para abortar cualquier venganza inminente tras este asalto intercomunitario, el Instituto Armado ha procedido a la detención preventiva de estos tres individuos, que serán puestos a disposición de los juzgados de Jaén, órgano que ostenta la competencia jurisdiccional de estas últimas diligencias.

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La violencia entre estas familias tiene como origen los hechos acaecidos el 2 de junio de 2025 en la barriada abderitana de Puente del Río (Almería), donde un joven de 22 años fue asesinado con un arma de fuego. El principal sospechoso de aquel homicidio, 'Saúl el Viejo', continúa fugado de la justicia.

Los registros de hoy en Huelma se producen la misma semana en la que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja (Almería) ha iniciado la toma de declaraciones a testigos y familiares de la víctima, en una investigación judicial que ha requerido el despliegue de máximas medidas de seguridad por la tensión entre ambos bandos. EFE

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