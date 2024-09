Tellado celebra la postura crítica del presidente de Asturias (PSOE) sobre el "cupo catalán" en su reunión con Sánchez

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha celebrado la posición del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que este viernes ha trasladado al jefe del Ejecutivo su posición crítica con el concierto económico pactado entre PSC y ERC, adelantando que no va a "apoyar nada que perjudique los intereses de Asturias" y apostando por tratar la reforma del sistema de financiación autonómica de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). A pregunta de los periodistas durante una visita a Melilla, Miguel Tellado ha manifestado que el compromiso adquirido por el gobierno de España con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para asegurar la investidura del socialista Salvador Illa en Cataluña es inaceptable. "La igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio para que Sánchez se salga con la suya", ha afirmado. Tellado ha subrayado que no es posible que, para que Sánchez siga siendo presidente, "haya españoles de primera y españoles de segunda". Según ha indicado, la financiación autonómica debe ser equitativa y no depender de la presión de los independentistas en el Congreso de los Diputados. El portavoz del PP ha insistido en que "la financiación autonómica es una cuestión que afecta a todos" y debe ser tratada de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Sánchez ha pretendido romper la unidad llamando a cada presidente autonómico uno a uno", ha criticado. Tellado ha utilizado una metáfora para ilustrar su punto: "Yo tengo un amigo que dice que cuando uno quiere comer solo es que quiere comer más". Ha enfatizado que la financiación debe negociarse en una mesa con todas las comunidades autónomas, lo cual considera "impepinable". IGUALDAD EN LA FINANCIACIÓN El portavoz popular ha declarado que "nadie va a aceptar en nuestro país que los catalanes puedan recibir mayor financiación que otros". Ha subrayado que la financiación no debe ser para "territorios o ansias de poder del independentismo", sino para asegurar que los servicios públicos sean de igual calidad en todo el territorio español. Tellado ha expresado su apoyo a la postura del socialista Barbón, afirmando que "ha hecho lo correcto" al defender los intereses de los asturianos. Sin embargo, ha lamentado que Sánchez "ha vendido la igualdad a los españoles", refiriéndose a la ley de amnistía y al compromiso de financiación para Cataluña. El portavoz del PP ha recordado que el sistema de financiación actual fue pactado en 2009 por un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con Esquerra Republicana de Cataluña. "Ese modelo fue injusto y malo", ha señalado, enfatizando que ahora son los independentistas quienes lo critican. Finalmente, Tellado ha reiterado que "la financiación autonómica afecta a todos" y debe ser pactada y respetada por igual. "Esa va a ser nuestra postura y la de los presidentes autonómicos del Partido Popular", ha concluido.

