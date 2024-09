Iván Ania: "El talento no se entrena, pero la intensidad defensiva sí"

Córdoba, 27 sep (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, afirmó este viernes que "el talento no es entrenable, pero la intensidad defensiva y otros aspectos tácticos sí lo son", y subrayó dos días antes del partido contra el Racing Ferrol, en el Nuevo Arcángel, la importancia de mejorar en este aspecto para lograr una mayor solidez en los partidos.

El técnico del equipo cordobesista, decimoctavo de LaLiga Hypermotion con 5 puntos, dos más que los que suman los ferrolanos, penúltimos, explicó en rueda de prensa que, aunque hay jugadores tocados, confió en que el lateral Carlos Albarrán pueda estar disponible el domingo con una máscara protectora tras fracturarse hace dos jornadas la nariz.

Con las bajas seguras del central José Antonio Martínez, sancionado, y del centrocampista Kuki Zalazar, aún en proceso de recuperación de una lesión muscular, indicó que el centrocampista Isma Ruiz y el atacante Jacobo González se han entrenado este viernes con normalidad.

Ania consideró que el aspecto mental "no ha sido un problema" tras la abultada derrota en Huesca (4-1) y señaló que el equipo ha trabajado en mejorar la seguridad defensiva como una de las claves para crecer en la clasificación.

Sobre el Racing Ferrol, destacó que, aunque el equipo gallego aún no ha logrado su primera victoria, ha demostrado ser un conjunto sólido que "ha estado cerca de ganar en varios encuentros" y advirtió de que no se puede subestimar su potencial.

El asturiano insistió en la necesidad de mantener la concentración en defensa y recordó que, en casa, el Córdoba ha conseguido dejar su portería a cero en dos ocasiones, lo que le ha permitido sumar puntos importantes, y que trasladar esa seguridad defensiva a los partidos como visitante es fundamental.

"Somos conscientes de la dificultad que nos vamos a encontrar; no podemos pensar que será fácil por el simple hecho de jugar en casa", aseguró Ania, quien, además de avanzar que habrá algunos cambios, pero sin revolucionar el once, resaltó la importancia de no permitir que el rival haga su juego y de acertar en las oportunidades que generen. EFE

