Morant no ve un cambio de postura de Mazón con Medicina en la UA: "Espero que no esté engañando a la rectora"

La ministra de Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que, ciñéndose a los "hechos", el 'president' de Generalitat, Carlos Mazón, no ha cambiado su postura respecto a la continuidad del grado de Medicina en la Universitat d'Alacant (UA) tras la reunión que mantuvo hace unos días el también jefe del PPCV con la rectora, Amparo Navarro. "Espero que con las últimas cosas que ha hecho no esté engañando a la rectora y al resto de valencianos y alicantinos", ha lanzado a preguntas de los periodistas antes de asistir a la octava reunión del Consejo de las Lenguas Oficiales en la UA junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la propia rectora. Morant ha valorado así el encuentro entre Mazón y Navarro sobre el proceso judicial iniciado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) contra Medicina en la UA, un proceso del que se allanó la Generalitat. El 'president' celebró tras esta reunión que "por fin" ambas universidades "han confirmado que están dispuestas a hablar de futuro" para poner en marcha el campus interuniversitario en la provincia que plantea el Consell. Por contra, la dirigente socialista ha asegurado que debe remitirse a los "hechos": "La UMH sigue recurriendo la existencia del grado de Medicina en la UA y el Consell se allanó del proceso judicial y pidió a un juez que suprima el grado". "Eso son los hechos, las palabras tampoco las he escuchado", ha zanjado, para insistir en que sigue "pidiendo a Mazón que rectifique y garantice el grado de Mecicina en la UA".

