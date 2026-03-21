Montero apuesta por "la cautela y el diálogo" ante la amenaza de Trump de retirar las bases de Rota y Morón

La vicepresidenta primero y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remarcó la postura del Ejecutivo español sobre el uso de las bases militares en territorio nacional, subrayando que su utilización sigue vinculada a los acuerdos internacionales vigentes y que la seguridad está garantizada, tanto para los ciudadanos de Rota y Morón como para el resto del país. Montero hizo hincapié en que “no se autorizará ningún tipo de utilización de las bases para una guerra ilegal, cuestión que todos los ciudadanos comparten, sobre todo los de Rota y los de Morón”, según reportó el medio que recoge sus declaraciones emitidas tras una comparecencia pública.

La polémica surge a raíz de unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su respaldo a la retirada de las fuerzas estadounidenses de las bases militares de Rota y Morón, localizadas en Andalucía, además del resto de países de la OTAN que, a juicio del mandatario, no colaboran en la protección del estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, en el contexto de la guerra con Irán. Según informó el medio, Trump vinculó directamente la permanencia militar al apoyo de las potencias aliadas en la región del Golfo.

Montero expresó “creo que tenemos que ser muy prudentes y cautos a la hora de valorar y de interpretar cualquier declaración porque un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria”. Enfatizó la necesidad de actuar con “cautela y diálogo” ante la amenaza de reducción o retirada de efectivos estadounidenses y defendió que las relaciones entre Estados se rigen mediante la diplomacia y la negociación, según detalló el audio remitido por la Delegación del Gobierno tras su visita en Dos Hermanas (Sevilla).

También afirmó que el Ejecutivo español promueve “el sentido común” y una postura firme contra la realización de cualquier acción bélica que no cuente con amparo legal internacional. Montero insistió en que el conflicto actual tiene un trasfondo político complejo y señaló que la implicación de “la primera potencia del mundo” en la región de Oriente Medio complica todavía más el escenario, con implicaciones directas en las relaciones bilaterales y comunitarias.

El medio citó a la vicepresidenta al aclarar que las relaciones comerciales y de defensa de España están “mediadas por la Unión Europea en todo lo que es su vertiente comercial”, resaltando así el papel esencial de los organismos internacionales en la gestión de estas crisis. Montero reiteró que “vamos a preservar que el territorio español esté garantizado en su seguridad” y que la utilización de las bases de Morón y Rota continúa sujeta a los convenios suscritos, descartando cualquier actuación unilateral ajena al marco establecido.

Las declaraciones de Montero se producen tras días de incertidumbre y debate público sobre el futuro de la presencia estadounidense en Rota y Morón, dos instalaciones que desempeñan funciones estratégicas para la OTAN y para la seguridad del flanco sur europeo. Algunos Estados miembros de la Alianza Atlántica han mostrado una postura similar a la del gobierno español, negándose a autorizar el empleo de sus bases para operaciones que no cuenten con respaldo legal internacional.

La vicepresidenta reiteró la garantía de seguridad para los municipios involucrados, apelando a la tranquilidad para los ciudadanos y recordando que, conforme al gobierno, “lo que está planteando el Ejecutivo es de sentido común, y creo que todo el mundo lo comparte: tiene que ver con que denunciamos que se esté produciendo una guerra ilegal”. Según publicó el medio, Montero ha venido insistiendo de forma reiterada en la importancia de respetar el marco multilateral de acuerdos y la autoridad internacional, remarcando el profundo carácter político y diplomático de la crisis abierta tras la declaración del presidente estadounidense.

En sus respuestas a los medios, Montero destacó que las decisiones relativas a la utilización de instalaciones militares españolas deben mantenerse como objeto de consenso diplomático y bajo garantías firmes de legalidad internacional. Además, aseguró que las autoridades nacionales no contemplan que el territorio sirva de escenario para conflictos que escapen a los acuerdos ratificados, cuestión que atañe directamente a la percepción de seguridad de los habitantes de las localidades andaluzas donde se ubican las bases.

El medio consignó también que Montero visitó Sevilla en el marco de un acto en Dos Hermanas relacionado con la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos, vinculando así la política nacional y local con los eventos de actualidad internacional. La vicepresidenta utilizó este contexto para enviar un mensaje de “absoluta tranquilidad” a la población, subrayando la relevancia de salvaguardar la soberanía y los intereses de España conforme a la legalidad vigente.