El PP y Vox plantan a Armengol en un almuerzo privado con portavoces del Congreso para bajar el tono de los debates

Los portavoces parlamentarios del PP, Miguel Tellado, y de Vox, Pepa Millán, han faltado este miércoles a un almuerzo privado que ha organizado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para repasar la agenda parlamentaria y, en la medida de lo posible, bajar el tono de los debates en el hemiciclo. Armengol organiza estos encuentros periódicamente para intercambiar impresiones sobre la actividad parlamentaria y repasar temas de agenda del Congreso. Y al hilo de la crispación de los debates, en estas reuniones informales suele pedir a los portavoces que intenten bajar el tono. Según indicaron a Europa Press asistentes al almuerzo, ese mensaje de sosiego volvió a salir en la comida de este miércoles, en la que, además de los portavoces titulares de todos los demás grupos han participado representantes de todas formaciones del Grupo Mixto (Podemos, Coalición Canaria, BNG y Unión del Pueblo Navarro), salvo el exministro socialista José Luis Ábalos. Pero esta nueva llamada a la contención de la presidenta no ha sido escuchada ni por el portavoz del PP ni por la de Vox. Tellado mantiene una confrontación abierta con Armengol, cuya dimisión ha exigido en reiteradas ocasiones, especialmente a raíz de los contratos que firmó el Gobierno balear con la empresa de la trama del 'caso Koldo'. ARMENGOL PIDE AYUDA A 'GÉNOVA' CON TELLADO De hecho, tampoco asiste a las reuniones bilaterales que suele mantener Armengol con los portavoces ni envía a ningún representante de la dirección del Grupo Popular. La presidenta del Congreso ha llegado a dirigirse a la dirección nacional del partido para quejarse de lo que considera una anomalía sin precedentes. Por su parte, desde Vox remarcan que Pepa Millán no piensa acudir a ninguna reunión en la que se comparta mesa y mantel con Bildu, pues sostiene que no cabe el "blanqueamiento" de una formación que sigue considerando vinculada a ETA. Otra cosa son reuniones bilaterales con la Presidencia, a cuyas llamadas sí acude.

