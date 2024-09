Bildu avisa al Gobierno que la plurinacionalidad no es sólo la lengua y que debe aplicarse en lo económico y territorial

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha avisado a la vicepresidenta María Jesús Montero que la plurinacionalidad no se limita sólo al reconocimiento de las lenguas cooficiales, sino que debe aplicarse a otros ámbitos como lo económicos y fiscal y lo político y territorial. Y ahí es donde cree que la izquierda española tiene sus reticencias. "La plurinacionalidad no se reduce a aceptar nuestras lenguas o nuestra cultura --ha proclamado--. La izquierda española se siente cómoda ahora en esa concepción folclórica de la plurinacionalidad, de la que incluso hacen gala, hasta que llega el momento en que la plurinacionalidad debe aplicarse en el ámbito económico y fiscal y a los ámbitos político y territorial. Y es ahí cuando su concepto de plurinacionalidad se resiente y se convierte en un problema, en un corsé uniformizador". Tras defender el sistema de concierto económico que la constitución de 1978 reconoce para País Vasco y Navarra, Aizpurua ha indicado que el debate de la financiación autonómica, abierto tras el acuerdo de ERC y PSC para Cataluña, supone "llevar a la práctica" la aplicación de esa plurinacionalidad. A su juicio, es el momento de asumir que estas cuestiones se negocien bilateralmente "porque el café para todos y la uniformización no funcionan, ni en términos fiscales, ni en términos políticos, ni en términos territoriales". ES HORA DE EXTENDER LA BILATERALIDAD "Cuanto antes lo entiendan y lo acepten, antes podremos avanzar en la resolución de los conflictos políticos y la dimensión económica y social que los conforman --ha señalado--. Quizá el acuerdo alcanzado para un nuevo sistema fiscal para Cataluña empuje este debate que necesitamos abrir cuanto antes". En el mismo debate en el Pleno del Congreso, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, se ha quejado del "ruido" y la crispación en torno a la financiación autonómica y ha advertido de que el acuerdo entre ERC y PSC sobre Cataluña aún no se ha plasmado en cifras, ni estudios concretos. "Queda mucho trabajo de carácter técnico que entendemos que iremos conociendo según el avance de esos trabajos que se han pactado --sostiene--. Es necesario dar tiempo para que se desarrolle el acuerdo y, llegado el momento, se dará cuenta de este pacto fiscal o financiación singular catalana de forma concreta y, cuando así sea, todas y todos tendremos la ocasión de debatir y opinar acerca del acuerdo". Mientras tanto, Sagastizabal considera que ahora lo que hay son "debates estériles" porque el PP y Vox buscan generar ese ruido "como arma partidista para avivar el enfrentamiento territorial" y confunden la igualdad entre comunidades autónomas con la uniformidad. Por ultimo, y al igual que Bildu, ha defendido el concierto vasco y el convenio navarro pidiendo que no se hagan comparaciones ni se "miren de reojo", y ha remarcado que el Estado plurinacional exige una interlocución bilateral, puesto que ninguna comunidad autónoma es igual a otra. BNG PIDE LO MISMO QUE CATALUÑA De su parte, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha situado el sistema de financiación actual como "lesivo" para Galicia y ha reclamado de "inmediato" un sistema como el que el Ejecutivo ha aceptado para Cataluña. Asimismo ha cargado contra el PP por manejar con "maestría la demagogia" trayendo a la Cámara Baja este debate y rechazando los recursos para las autonomías con tal de mantener la "guerra política".

