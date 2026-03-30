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El Monterrey sigue de líder invicto del Clausura hasta la fecha 14

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Monterrey (México), 29 mar (EFE).- El Monterrey mantiene su dominio hasta la decimocuarta jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano, concluida hoy, en el que es el único equipo sin derrota.

Las Rayadas, dirigidas por la francesa Amandine Miquel, llegaron a 36 puntos en la cima del certamen con su triunfo del viernes por 0-1 ante el Pachuca, equipo al que anularon a pesar de que cuenta con la ofensiva más potente del certamen con 37 goles.

Con la derrota, el Pachuca, en el que juega Charlyn Corral, se quedó en la cuarta posición de la tabla con 30 puntos.

El mismo día, la francesa Eugenie Le Sommer destacó con su triplete con el que el Toluca se impuso 2-3 al Mazatlán, victoria que permitió a las 'Diablas Rojas', colocarse en el tercer escalón del Clausura con 31 puntos.

Gracias a sus tres tantos, Le Sommer se sostiene como la máxima anotadora de la competencia con 17 goles.

También el viernes, Pumas UNAM derrotó 2-1 al León y el Atlas superó 3-2 al Necaxa.

La decimocuarta jornada arrancó el miércoles pasado con la victoria del América, que dirige el español Ángel Villacampa, 0-1 sobre los Tigres UANL, de su compatriota Jenni Hermoso.

Las Águilas suman 33 puntos en el segundo puesto del torneo; Tigres es quinto con 30 unidades.

El sábado, el Cruz Azul goleó 4-0 al Puebla y el San Luis triunfó 1-2 sobre Santos Laguna.

Este domingo la decimocuarta jornada concluyó con la sorpresiva victoria del Querétaro 2-1 sobre Juárez FC.

Fue el primer triunfo del torneo para las queretanas en el que fue determinante la guardameta española Marta Alemany, quien detuvo un penalti en el tiempo agregado que evitó la igualada para Juárez.

Querétaro marcha junto con Necaxa en el sótano de la tabla con cuatro unidades, cada uno; Juárez es noveno con 21 unidades.

Cerró la jornada dominical el duelo en el que Tijuana rescató en el último minuto el empate 1-1 ante el Guadalajara, que dirige el español Antonio Contreras.

El resultado dejó a Tijuana en octavo lugar con 22 puntos; Guadalajara es sexto con 28 unidades.

- Partidos de la decimoquinta jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Martes 31.03: León-Toluca.

Miércoles 1.04: Puebla-Querétaro, Necaxa-Juarez FC, San Luis-Cruz Azul, América-Atlas y Monterrey-Pumas UNAM.

Jueves 2.04: Guadalajara-Mazatlán, Santos Laguna-Pachuca y Tijuana-Tigres UANL. EFE

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