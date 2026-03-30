Los secesionistas de Alcorcón: más de la mitad del barrio de Campodón quiere pertenecer a Villaviciosa

Cartel a la entrada de la urbanización Campodón, en Alcorcón, Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

Hace tiempo que el barrio de Campodón no se siente vinculado a Alcorcón. Levantado a finales de la década de los 60, sus casas se encuentran a cinco kilómetros del ayuntamiento y del primer colegio público del municipio madrileño, a más de cuatro kilómetros del primer centro de salud y casi siete de la comisaría y parque de bomberos locales.

La distancia se ha convertido también en abandono: los vecinos denuncian que la basura se queda sin recoger, las aceras están levantadas y los espacios verdes, descuidados. La lejanía es tal que hasta deben pagar más por el transporte público regional. Ellos reclaman y reclaman al Consistorio para que actúe, pero las peticiones suelen toparse con silencio. Así que se han hartado: más de la mitad de los 1.000 habitantes que allí conviven han firmado una petición para abandonar Alcorcón y pasar a formar parte de Villaviciosa de Odón.

Mapa que resalta la distancia entre Alcorcón, el barrio de Campodón y Villaviciosa de Odón. (Asociación de Vecinos Mejora de Campodón)

En términos de distancia, parece tener sentido. El ayuntamiento de Villaviciosa de Odón está a unos tres kilómetros de Campodón, al igual que el cuartel de la Guardia Civil, el parque de bomberos, el centro de salud y el primer colegio público del municipio. Los vecinos incluso tendrían una escuela infantil a kilómetro y medio del barrio. “Para ellos sería relativamente cómodo absorbernos, es ampliar tres calles más”, comenta Sergio Delgado a Infobae, en tono jocoso.

Una cuestión de servicios

Imágenes de desgaste en el barrio de Campodón. (Asociación de Vecinos Mejora de Campodón)

El alcorconero se mudó a Campodón hace siete años, buscando la tranquilidad y el espacio que dan sus casas individuales y chalets adosados. “Cuando llegas, parece que estás en un pueblo medio abandonado”, asegura. “Todas las aceras están levantadas, con suciedad, falta de todo; se ve la dejadez. Paseas por el resto de Alcorcón y ves aceras limpias, unificadas, grandes avenidas... Aquí todo eso no existe, no ha habido ningún tipo de inversión”, lamenta.

“Hemos hablado muchas veces con el Ayuntamiento y nos dicen que tenemos que entender que hay unas distancias, pero no es tanta como para no mandar un camión [de basuras], un grupo de jardineros o venir a arreglar una calle. Si van a Retamas [barrio céntrico de Alcorcón], irán también en coche o furgoneta, no andando. Al final, llegar a Campodón son diez minutos”, dice.

El problema no fue siempre tal. En los inicios, el barrio se gestionaba con su propia entidad urbanística de conservación, pero en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obligó tanto a Villaviciosa como a Alcorcón a hacerse cargo del mantenimiento en sus respectivos términos municipales. Del lado villadonense parece haber funcionado, pero las calles que pertenecen al municipio alfarero son otro cantar. “Hay una ausencia completa de servicios, las calles están levantadas, los jardines, abandonados. Construyeron una zona ecológica que se ha convertido en un auténtico vertedero, porque no van a recoger ni los restos de poda”, denuncia Delgado.

Fachada del Ayuntamiento de Alcorcón. (Eduardo Parra/Europa Press)

Alcorcón no quiere decir adiós

Los vecinos de Campodón ya han comunicado su postura a los ayuntamientos de Alcorcón y Villaviciosa de Odón, así como a la Comunidad de Madrid, que es la que tendrá que decidir el futuro del barrio. La normativa autonómica marca que necesitan el apoyo de un tercio de los residentes para solicitar la alteración de los términos municipales, pero la asociación de vecinos ya ha conseguido el respaldo de más de la mitad.

Desde Alcorcón, sin embargo, no quieren darse por vencidos. No solo perderían territorio, sino que también se reduciría la recaudación de impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), considerablemente alto en el barrio, donde las casas tienden a ser más amplias. Para los vecinos, en cambio, cambiar de municipio sería mucho más rentable: calculan que pagarían un 25% de su IBI actual, un 50% menos por la tasa de basuras y ni un solo euro por los vados de sus garajes.

El consistorio alfarero asegura estar comprometido con la mejora de Campodón. “Este compromiso se demuestra con hechos efectivos como la actual reforma y creación de aceras en la avenida del Castillo, la creación de zonas verdes, pistas deportivas y zonas infantiles desde el Ayuntamiento de Alcorcón, así como las mejoras efectuadas en el barrio”, aseguran a Infobae fuentes del Ayuntamiento.

“Somos conscientes de las dificultades y problemas existentes, algunos de ellos derivados del deficitario mantenimiento realizado durante los últimos años llevado a cabo por la entidad de conservación antes de que se disolviera, si bien queremos reiterar el compromiso del Ayuntamiento de seguir apostando por este barrio, tal y como hemos demostrado durante los últimos años”, expresan. Desde el ejecutivo local, recuerdan además que están impulsando el desarrollo de un nuevo barrio, Retamar de la Huerta, que se ubicaría entre Campodón y el resto del municipio. Este proyecto urbanístico “permitirá mejorar aún más la integración de este barrio con el resto de la ciudad”, aseguran.

Por el momento, no han conseguido convencer a vecinos como Delgado con estos argumentos. “A lo mejor termina resultando que el barrio de Retamar de la Huerta también quiere irse de Alcorcón”, augura. El alcorconero siente pena por la posible separación de la ciudad en la que ha crecido y se ha criado, “pero al final no vives de la vinculación emocional, necesitas unos servicios, sentir que tus impuestos valen para algo y repercuten en la zona que vives: en parques, en que las cosas estén limpias y arregladas, que se recojan las basuras... Lo que cualquier ciudadano pide", concluye.