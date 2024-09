Andalucía replica a Montero que el fondo de nivelación "no es una singularidad": "Pedimos justicia, no privilegios"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha replicado este jueves la afirmación que ha hecho la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en el Pleno del Congreso sobre la financiación autonómica y el llamado cupo catalán. España ha sostenido en una publicación en su cuenta personal en la red social X que "no es una singularidad" reclamar la creación de un fondo de nivelación transitorio que palie la infrafinanciación per cápita de Andalucía hasta en tanto se apruebe un nuevo modelo de financiación, cuya vigencia expiró en 2014, que ha sido la tesis que ha expuesto Montero en el Congreso. "En Andalucía sólo reclamamos justicia, no pedimos privilegios", ha argumentado la consejera y portavoz del Gobierno, quien ha blandido en este sentido que "queremos lo justo por el bien de los andaluces". La consejera de Economía ha evocado el pasado de Montero en la Junta de Andalucía para plantearle "recuerde lo que usted exigía cuando era consejera de Hacienda". Montero ha señalado en el Pleno del Congreso el "bandazo" de los representantes del PP al reclamar un fondo de nivelación transitorio para algunas comunidades infrafinanciadas, como sucede en el caso de Andalucía, mientras critican que Cataluña salga del régimen común en materia de financiación, por cuanto ha alegado que ese fondo también recoge singularidades. La vicepresidenta y ministra ha defendido la financiación singular para Cataluña, convencida de que es constitucional y garantiza la solidaridad interterritorial. Ha recalcado que para garantizar el mismo nivel de servicios públicos en todo el territorio español, las comunidades gobernadas por el PP tienen que hacer un "esfuerzo fiscal" para igualar esa cantidad de recursos.

