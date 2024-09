Ceuta reforzará su frontera ante la "alarma" por una posible entrada masiva el 30 de septiembre

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha confirmado que los efectivos desplegados en la frontera del Tarajal se verán reforzados ante la "alarma" activada por la posible entrada masiva anunciada en redes sociales para el próximo lunes, 30 de septiembre. "Las fuerzas y cuerpos de seguridad están preparadas", ha señalado la delegada este miércoles durante una visita a las obras de construcción del cable eléctrico submarino. Ha evitado ser "explícita" sobre el despliegue extraordinario "por motivos de seguridad", pero ha asegurado que "están llegando de manera constante". Pérez ha informado de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles darán respuesta "a cualquier incidente que se pueda dar en el perímetro fronterizo o en el agua". El último refuerzo de las dos fronteras de la ciudad autónoma se efectuó durante la jornada del 15 de septiembre, cuando centenares de personas de origen subsahariano y magrebí realizaron varios acercamientos a la frontera, que fueron contenidos por las autoridades marroquíes. La delegada ha destacado la "colaboración del Reino de Marruecos", que considera "muy de agradecer", y ha apelado "a esa colaboración institucional" entre España y el país vecino "para que hagan esa labor que hasta ahora están haciendo". Espera que, como sucedió hace dos semanas, los migrantes "no tengan la necesidad de pasar" debido al trabajo de las fuerzas marroquíes. "Ayer mismo, el presidente del Gobierno se reunió con el primer ministro marroquí, y el tema prioritario de la conversación fue la migración", ha informado. Pérez confía "en las buenas relaciones de los dos Gobiernos". "Están demostrando que se está trabajando y que se está trabajando bien", ha añadido. En el caso de que fuera necesaria la actuación de las autoridades españolas, Pérez ha confesado estar confiada en que responderán "ante cualquier evento que se pueda dar, no solo el día 30". "La presión migratoria es a diaria y sí que es cierto que en algunos casos se anuncia de manera pública y en otros casos que son las más peligrosas, no las conocemos", ha concluido.

