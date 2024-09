El PP pide al Gobierno que urja a Hungría a levantar el veto a los fondos comprometidos por la UE para ayudar a Ucrania

El PP ha reclamado al Gobierno que inste a Hungría a desbloquear los más de 6.000 millones de euros del Mecanismo Europeo para la Paz, el instrumento con el que la Unión Europea (UE) financia el suministro de material militar a Ucrania. En una proposición no de ley registrada en el Congreso, los 'populares' recuerdan que, debido al veto de Hungría, la UE no ha podido transferir los fondos ya asignados dentro de ese marco. La primera transferencia de ese dinero, 1.400 millones de euros según el Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, tendría que haberse realizado a principios de agosto. En su texto, los 'populares' recuerdan la gravedad de la invasión rusa de Ucrania y lamentan que, con la guerra entrando en su tercer año, Moscú continúa lanzando ataques "cada vez más insoportables" sobre ese país. Destacan el ataque con dos misiles balísticos contra el Instituto Militar de Comunicaciones de la ciudad de Poltava el 3 de septiembre, que dejó una cincuentena de muertos y más de 200 heridos. Por ello, Los de Alberto Núñez Feijóo también reclaman al Gobierno que condene el "terrible ataque". ATAQUES HÍBRIDOS Por otro lado, los 'populares' mencionan la guerra híbrida de Rusia. Resaltan que Moscú ha desplegado al menos nueve nuevas familias de 'malware' Wiper, que borran los discos duros y otros tipos de memoria de los dispositivos, y dos tipos de 'ransomware' o de secuestro de datos contra más de un centenar de organizaciones gubernamentales y privadas de Ucrania. Si bien los acuerdos de ciberdefensa entre los sectores público y privado, además de la preparación y la "resiliencia" ucraniana, han permitido defender con éxito la mayor parte de estos ataques, alertan de que la actividad rusa "continúa". También destacan que en 2023 Rusia ha aumentado sus ataques de espionaje, tomando como objetivo organizaciones de al menos 17 países europeos, en su mayor parte agencias gubernamentales. "En los últimos meses, la guerra híbrida que Rusia está llevando a cabo contra Europa ha intensificado sus esfuerzos, abarcando desde ciberataques hasta operaciones de desinformación y espionaje", señalan los 'populares', que añaden que la estrategia híbrida es un "intento deliberado" de "desestabilizar" a los países europeos y debilitar su apoyo a Ucrania. En esta línea, el PP pide en su proposición no de ley que el Gobierno condene el creciente número de ataques híbridos perpetrados por Rusia contra la UE y sus Estados miembros. Además, el texto reclama al Gobierno que reafirme su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania y que se reconozca que ese país, como víctima de una agresión, tiene derecho de legítima defensa.

