Montero ve posible "avanzar y trabajar" en un sistema que mejore la financiación de Galicia

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado convendida este miércoles ante el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de que será posible "avanzar" y "trabajar" para impulsar un sistema que mejore la financiación de Galicia. Así lo ha expresado después de que el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, aprovechase la sesión de control al Gobierno para alertar a la ministra de que el actual sistema de financiación es "gravemente lesivo" para Galicia y preguntarle si Gobierno está dispuesto a acordar un sistema de financiación "justo" para su comunidad. La vicepresidenta socialista, en su turno de réplica, lo primero que ha hecho ha sido agradecer el tono del portavoz del Bloque, porque según ha dicho, el modelo de financiación últimamente se usa "más para la confrontación política que para poner formulas que permitan avanzar", en referencia al PP. Después, ha destacado la intención del Gobierno de impulsar un nuevo modelo de financiación que permita "incrementar los recursos de las comunidades", aunque ha advertido que para que este modelo funcione, también hay que mirar "cómo se utilizan estos recursos" y velar por que no "prevalezcan los intereses de las clínicas o centros educativos privados". "Estoy convencida de que su partido se sentará a trabajar e intentaremos entre todos obviar el ruido del PP, que ladra y ladra para que no se cambie nada", ha concluido. "JUSTICIA" PARA GALICIA El diputado gallego ha querido evidenciar con datos lo "lesivo" que es el actual sistema de financiación para su comunidad autónoma, alertando entre otras cosas, de que no se tiene en cuenta "de manera adecuada" factores como la dispersión población o el envejecimiento. "En 2022, la diferencia entre lo que pagamos los gallegos en impuestos y lo que nos devuelve el Estado se situó en 5.344 millones de euros", ha incidido. Por ello, cree que para un territorio que es "rico en recursos" pero que se encuentra situado "a la cola" de los indicadores de bienestar", es necesario implantar "de inmediato un sistema de concierto" que aporte los recursos "fundamentales" para mejorar los servicios públicos o impulsar políticas públicas. "Si están dispuestos a aceptar una financiación singular para Cataluña, también deben aceptarla para Galicia, con características singulares. Este modelo lo tiene Euskal Herria, lo tiene Cataluña, y debe tenerlo también a Galicia, que son las tres nacionalidades históricas reconocidas en la Constitución, es de justicia", ha zanjado. Finalmente, Montero ha concluido su turno de palabra mostrándose convencida de que el PSOE y el BNG serán capaces de "avanzar" porque tienen "muchos elementos comunes", entre los que ha situado "ser capaces de blindar" las competencias que tienen las comunidades autónomas y no utilizar el poder autonómico "simple y llanamente" para "pedir más dinero al Gobierno con una mano mientras que con la otra se bajan los impuestos a los más ricos".

