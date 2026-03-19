España

Olvídate del caos: la guía sueca para ordenar la vida y la muerte a la par que el hogar con el ‘döstädning’

La reconocida artista y autora Margareta Magnusson inspira a miles con su método práctico para simplificar el hogar y aliviar el futuro de los seres queridos a partir de los 40 años

Guardar
Un grupo de cajas en
Un grupo de cajas en una habitación recogida, prácticamente vacía. / Freepick

¿Quién no quiere tener la vida más o menos ordenada? La metodología sueca conocida como döstädning (la traducción literal es ‘limpieza de la muerte’) se ha consolidado como una alternativa para quienes desean mantener un hogar organizado y minimizar las complicaciones para los familiares tras el fallecimiento.

Difundida por Margareta Magnusson, artista sueca y autora del libro El arte sueco de ordenar antes de morir, la práctica va más allá del simple hecho de ordenar, integrando también la reflexión y el balance vital. El döstädning consiste en revisar pertenencias y deshacerse conscientemente de aquello que no se utiliza, no se desea o no tiene un valor real, ya sea donándolo, regalándolo o directamente eliminándolo.

Magnusson indica a medios como ElPeriódico.com que “conviene empezar a reflexionar en los hábitos de acumulación, y a los 40 sin duda todos deberíamos tener nuestras cosas organizadas”. El método comienza por los objetos voluminosos y sigue con los más pequeños, para evitar el estancamiento emocional que puede causar detenerse primero en elementos de alto contenido sentimental, como cartas o fotografías.

Qué es el ‘döstädning’, el método sueco de organizar antes de morir

Frente a metodologías como la japonesa de Marie Kondo que priorizan el orden para ganar espacio, el döstädning introduce una dimensión orientada a reducir la carga psicológica y logística de los herederos. Como detalla El Cronista, el proceso propuesto por Magnusson puede iniciarse alrededor de los 40 años para evitar que los descendientes deban enfrentarse, tras una pérdida, a la compleja tarea de gestionar y decidir acerca de objetos cuyo valor es dudoso o nulo para ellos. La autora, según recoge el mismo medio, sostiene que “regalar o donar objetos es una forma de compartir con los demás y aligerar nuestro legado, haciendo que el duelo sea menos complicado”.

El döstädning, además, incluye recomendaciones prácticas. Entre los consejos destacan: empezar con artículos grandes —como muebles— para notar un avance inmediato; posponer la revisión de objetos sentimentalmente delicados; comunicar a familiares el proceso para evitar malentendidos y facilitar la posible redistribución de pertenencias; y aplicar la regla de no conservar nada que ni guste ni se use realmente. En el ámbito de la ropa, la estrategia pasa por quedarse únicamente con las prendas útiles y fácilmente combinables, descartando aquellas dañadas o que ya no encajan con la persona.

Otra distinción relevante del döstädning reside en su dimensión relacional y emocional. ElPeriódico.com señala que el libro de Magnusson nació tras la muerte de su marido y que el proceso de ordenar y desprenderse de pertenencias le permitió hablar de forma abierta sobre la muerte con sus hijos, haciendo el duelo más liviano y propicio para la conversación sobre temas difíciles.

La cifra que cambia el diagnóstico en la organización del hogar y el legado a los descendientes

El döstädning no está restringido a una franja de edad avanzada. La propuesta de Magnusson consiste en iniciarlo a partir de los 40 años, antes de que las pertenencias acumuladas y su manipulación se conviertan en una carga física y emocional para uno mismo y para los allegados. No obstante, la revista Ad Magazine subraya la importancia de comenzar lo antes posible, con la advertencia de Magnusson: “Empieza a tiempo, antes de que seas demasiado viejo y débil para hacerlo”.

A nivel terminológico y conceptual, el döstädning implica destinar una parte del proceso a la gestión de recuerdos y asuntos personales más allá de los objetos, llegando incluso a sugerir dejar instrucciones sobre documentos o contraseñas digitales para la etapa posterior al fallecimiento. No obstante, la esencia del método permanece en la generosidad hacia las personas queridas, simplificando su labor y evitando conflictos posteriores derivados del reparto o la eliminación de bienes que ya no tienen cabida en la vida del titular.

Adiós al currículum tradicional: este es el diseño más eficaz para encontrar trabajo hoy

Lejos de centrarse solo en el aspecto material, el döstädning propone repensar el vínculo con las cosas y asumir el valor de lo que permanece y lo que debe dejarse ir, promoviendo un legado que prioriza la armonía y la resolución. Según la artista sueca, “morir es algo que todos vamos a tener que afrontar, no entiendo por qué no deberíamos hablar más sobre ello”.

Temas Relacionados

Vivencia EspañaArquitectura Y DiseñoHogarDecoraciónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan José Ebenezer, mecánico: “El ABS del coche no está diseñado para que el coche frene antes”

A través de redes sociales, el mecánico divulga sobre distintos conceptos en relación con los automóviles, desde la gasolina que emplear hasta el funcionamiento de los testigos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas tres indemnizaciones sí o sí deben pagarlas las aerolíneas”

El letrado, quien divulga a través de TikTok sobre los derechos de los pasajeros, advierte cuáles son los motivos de indemnización

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas

El drama de Natalia en Leganés tras veinte días sin agua ni luz: “Me han dado dos días para irme”

La mujer, madre de dos menores de tres y ocho años, denuncia el hostigamiento constante de la empresa Desokupa tras la compra de su piso por un nuevo propietario que le triplica el alquiler

El drama de Natalia en

Eneko Martínez, abogado: “Te pueden despedir por WhatsApp, te guste o no te guste”

La ley no exige que la notificación de despido sea en papel y permite su comunicación por canales digitales

Eneko Martínez, abogado: “Te pueden

Carlos Ordinas, experto en neurociencia: “Que tu hijo no te haga caso no es desobediencia, es confusión”

Las instrucciones ambiguas pueden llevar a los niños a interpretar las órdenes como sugerencias y dificultar la convivencia

Carlos Ordinas, experto en neurociencia:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Jiménez, mecánico: “Ahora

Juan José Jiménez, mecánico: “Ahora que ha subido el precio de la gasolina, haz estos dos trucos para que tu coche gaste menos”

Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado

La Guardia Civil analiza si las manchas de sangre halladas en una motosierra de los hermanos González pertenecen a Francisca Cadenas

Un matrimonio ingresa en prisión por obligar a mujeres latinas a prostituirse en un chalet de Madrid: liberan a ocho víctimas

La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente de BBVA, por contratar a Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas

ECONOMÍA

Eneko Martínez, abogado: “Te pueden

Eneko Martínez, abogado: “Te pueden despedir por WhatsApp, te guste o no te guste”

El corte del AVE dejará a Málaga sin 1.300 millones de euros en Semana Santa, según la Junta: casi el triple de la recaudación de toda Andalucía en las mismas fechas de 2025

El cereal español afronta semanas críticas por la guerra de Oriente Medio: los agricultores deben fertilizar el trigo o perderán la cosecha

Una cubana en España dice por qué se marcha a Alemania: “Si ves esto como la tierra prometida, déjame contarte esto desde el cariño”

La guerra en Irán golpea a los hipotecados a tipo variable: tendrá un impacto real en sus cuotas de 258 euros anuales

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions