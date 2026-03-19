Dos personas heridas tras una colisión frontal en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Madrid, 19 mar (EFE).- Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras una colisión frontal entre dos vehículos que ha ocurrido a las 18:37 horas de este miércoles en el kilómetro 60 de la carretera GC-60, a la altura de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), ha informado el 112 de Canarias.

Emergencias ha añadido en una nota de prensa que las personas heridas son una mujer, que ha sido trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con pronóstico grave, y un hombre de 32 años que presenta heridas de carácter moderado y que ha sido evacuado al Hospiten Roca.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias ha recibido el aviso del siniestro a la hora previamente señalada y ha movilizado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencia Canario (SUC); efectivos de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Guardia Civil.

Al llegar al lugar de los hechos, los bomberos han excarcelado a una de las personas afectadas y el personal del SUC ha atendido a los dos heridos, y, tras estabilizarlos, los ha evacuado a los dos centros hospitalarios, ambos en Gran Canaria.

Por último, la Guardia Civil se ha encargado de la instrucción de las diligencias oportunas. EFE