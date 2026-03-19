El vuelco en Cuenca de un camión cargado de naranjas corta la A-3 en sentido Valencia

Madrid, 19 mar (EFE).- Un camión que transportaba naranjas ha volcado en la noche de este miércoles en el kilómetro 241 de la A-3, a la altura de la localidad conquense de Minglanilla, provocando el corte de la vía en sentido Valencia, ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.
Se ha establecido una vía alternativa desde el kilómetro 237, incorporándose de nuevo a la autovía en el kilómetro 242, para el mantenimiento de la circulación en ese sentido, ha detallado Emergencias en su página web.
El conductor del camión ha sido atendido en el lugar por una UVI, abunda la información. EFE
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