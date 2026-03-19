Hoy será noticia. Jueves, 19 de marzo

IRÁN GUERRA

El Gobierno ultima el plan para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán

Madrid (EFE).- El Gobierno ultima el plan para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Irán y los socios a la izquierda del PSOE presionan para que incluya medidas para proteger a los inquilinos.

Conflicto que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, analiza en Bruselas junto al resto de líderes europeos.

DESAYUNOS RTVE EFE

La ministra María Jesús Montero abre los nuevos 'Desayunos' de RTVE y EFE

Madrid (EFE).- La Agencia EFE y RTVE estrenan este jueves el programa 'Los Desayunos', una nueva apuesta informativa conjunta de ambos medios públicos, con una entrevista a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La entrevista será conducida por los periodistas Pepa Bueno, de TVE, Juan Ramón Lucas, de RNE, y Mamen Jiménez, de la Agencia EFE.

ESPAÑA POBLACIÓN

El INE publica los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de EStadística (INE) publica este jueves los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a fecha 1 de enero de 2026.

Un año antes los españoles residentes en el extranjero superaron por primera vez los tres millones.

SENADO GOBIERNO

El Senado aprobará este jueves el conflicto ante el TC por la incomparecencia de Sánchez

Madrid (EFE).- La Mesa del Senado celebrará este jueves una reunión extraordinaria en la que aprobará la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC) por la incomparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz.

Este jueves es el primer día que el conflicto puede ser presentado, ya que el pleno del Senado lo aprobó el 18 de febrero y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que pase un mes de plazo, por si se soluciona por otras vías.

PARTIDOS PP

PP elegirá al diputado Miguel Sastre como 2 de NNGG tras la polémica salida de Angrisano

Madrid (EFE).- Las Nuevas Generaciones del Partido Popular elegirán este jueves al diputado Miguel Sastre como número 2 de la organización, diez días después de la polémica dimisión de Carlo Angrisano Girauta, quien se dio de baja como afiliado y pidió el voto para Vox.

Fuentes de Génova han confirmado este miércoles que la organización juvenil del PP celebrará este jueves en la sede nacional una junta directiva en la que será confirmado Sastre, quien hasta ahora era el coordinador general de la organización.

ELECTRICIDAD PRECIOS

El precio mayorista de la luz rondará 25 euros/MWh este jueves en su segunda caída seguida

Madrid (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada o PVPC, caerá este jueves a 24,95 euros/megavatio hora (MWh) tras abaratarse un 14 % respecto a la víspera, en su segunda sesión consecutiva a la baja.

Según la información publicada por el operador del mercado ibérico OMIE, el 'pool' alcanzará su máximo intradía poco antes de las 21:00 horas, cuando el MWh se pagará, de media, a 90,64 euros, si bien buena parte de la jornada estará marcada por precios próximos a cero, con un mínimo de -0,02 euros en torno a las 12:00 horas.

JUICIO MENORES

Última sesión del juicio contra el matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos casi 4 años

Oviedo (EFE).- La Audiencia de Oviedo celebra este jueves la última sesión del juicio a puerta cerrada contra el matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda a las afueras de la capital asturiana.

Durante esta última sesión se expondrá el informe definitivo de la defensa.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resultado de las diligencias por torturas denunciadas por independentista Blanca Serra en 1977

Barcelona (EFE).- La Fiscalía de Barcelona comunica este jueves el resultado de las diligencias abiertas sobre las torturas denunciadas por la activista independentista Blanca Serra durante su detención en 1977.

Se trata de la primera investigación penal que el Ministerio Público impulsó en España según la ley de memoria democrática de 2022.

FALLAS VALENCIA

Las Fallas de Valencia llegan hoy a su fin con la cremà y muchos retos para próximos años

Valencia (EFE).- Las Fallas de Valencia llegan este jueves a su fin en una festividad autonómica de San José en la que tendrán lugar las últimas citas multitudinarias, como la mascletà y la cremà final de sus cerca de 760 monumentos entre grandes e infantiles, y con muchos frentes abiertos por debatir para próximas ediciones.

Estas fiestas, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en otoño de 2016, pondrán este jueves el broche final a cinco días grandes de actividad frenética de actos, aunque realmente la ciudad está en ambiente festivo de oficio desde finales de febrero, cuando la fallera mayor hace el llamamiento oficial al mundo fallero desde lo alto de las Torres de Serranos en la Crida.

EXPOSICIÓN ROMÁNICO

Presentación de la exposición 'Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany: la construcción de un mito'

Barcelona (EFE).- El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) presenta este jueves la exposición 'Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany: la construcción de un mito'.

La muestra es un homenaje al escultor más genial e internacional del románico, considerado como el Picasso del siglo XII.

EL TIEMPO

La borrasca Therese afectará este jueves a Canarias y en menor medida al suroeste peninsular

Madrid (EFE).- La borrasca Therese afectará este jueves principalmente a Canarias, donde se esperan lluvias, fuertes vientos y acumulados significativos de nieve en las cumbres, aunque también se espera que llegue, en menor medida, al tercio suroeste peninsular, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la borrasca Therese dejará este jueves cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas en las islas Canarias, más fuertes y persistentes en las islas montañosas donde serán en forma de nieve a partir de los 1.800/2.000 metros.

EFE

plv