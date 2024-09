El Govern abre contactos con ERC y Comuns por los Presupuestos sin descartar hablar con otros

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado este martes que han mantenido unos primeros encuentros "muy incipientes" con ERC y Comuns sobre el proyecto de Presupuestos de 2025, aunque no descartan tener conversaciones con otros grupos. "Se han empezado conversaciones con los socios prioritarios, ERC y Comuns. Son conversaciones iniciales y tendremos que esperar a las próximas semanas a ver como se desarrollan y cuales son las propuestas. El objetivo es que Cataluña tenga presupuestos el 1 de enero de 2025", ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Todo ello después de que el Govern haya acordado este mismo martes fijar en 37.783 millones de euros el techo de gasto no financiero de la Generalitat para el año que viene, que supone un aumento del 12,8% respecto a 2023, el último año con Presupuestos aprobados. Según Paneque, la prioridad del Ejecutivo catalán es negociar las cuentas con ERC y Comuns, que permitieron la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que vincularon su apoyo "al despliegue de políticas concretas", ha apuntado. "Estamos absolutamente convencidos de que los grupos y socios de investidura querrán desplegar las políticas que quisieron marcar en los acuerdos de investidura. Tendrán este componente de responsabilidad", ha confiado la también consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Consciente de que cuentan con 42 diputados en el Parlament, ha asegurado que se tendrán que "ganar la confianza" de ERC y los Comuns para que las cuentas salgan adelante y vean la luz el 1 de enero de 2025. FINANCIACIÓN Por contra, en la negociación sobre una financiación singular para Cataluña, Paneque ha asegurado que no disponen de plazos temporales fijados en el calendario. "La prioridad del Govern son los Presupuestos. Esto no quita que haya esta línea de negociación para la mejora de la financiación, pero no podemos acotarla en el tiempo ni en ningún calendario", ha zanjado.

