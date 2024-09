Responsables de Adif niegan al juez del 'caso Koldo' haber sufrido presiones para contratar con la empresa investigada

Los ex cargos de la empresa pública de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, han negado este lunes ante el juez del 'caso Koldo' que sufrieran ningún tipo de presión para contratar la compra de mascarillas en 2020 con la empresa Soluciones de Gestión --vinculada a la trama investigada--, y han señalado que el informe de auditoría elaborado por orden del actual ministro Óscar Puente es "incompleto". Así lo explican a Europa Press fuentes jurídicas presentes en las declaraciones de este lunes, en las que han pasado frente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, la expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera; el director de Recursos Humanos de Adif, Martín José Navarro Vicent; y el director Financiero y de Control de Gestión de Adif, Manuel Fresno Castro. Mientras que algunas fuentes consultadas han destacado que las declaraciones se han centrado mucho en aspectos financieros relacionados con contrataciones de la Administración Pública para conocer cómo se produjo la firma con Soluciones de Gestión, otros han destacado que, si hubo presiones, fue para lograr el material sanitario lo antes posible pero no para firmar con una empresa en concreto. Tanto Pardo de Vera como Fresno han atacado además el informe de auditoría elaborado en el seno del Ministerio por orden del actual ministro, Óscar Puente, tachándolo de incompleto y erróneo. Cabe recordar que ese informe ha sido aportado a la causa tras requerirlo el instructor, y ha provocado que el exministro José Luis Ábalos solicite, sin éxito, personarse como perjudicado en la causa entendiendo que había sido instrumentalizado para acotar responsabilidades en su etapa al frente de ese departamento. PALABRAS QUE NO DIJO NUNCA Fresno, según las fuentes consultadas, ha afirmado de hecho que ese informe del Ministerio recoge incluso palabras que no dijo nunca, y, en el día de hoy, los testigos han explicado que esa auditoría pasa por alto sobre asuntos relevantes como que la otra empresa contactada para comprar mascarillas por Adif, Injoo Technologies, sirvió material de mala calidad y trajo menos del comprometido. Cabe recordar que, según ese informe del Ministerio, Fresno habría indicado que la empresa Soluciones de Gestión "tenía un entramado" que le ponía "los pelos de punta", y que tras estudiar el contrato de Angola no le gustó un pelo porque era "una empresa de chicha y nabo". Sin embargo, este lunes Fresno ha explicado al juez que nunca hizo valoraciones sobre Soluciones de Gestión y que se limitó a recabar y ofrecer información comercial. Por otro lado, en el día de hoy Pardo de Vera ha señalado, según fuentes consultadas, que cuando iba al Ministerio para despachar asuntos con el ministro Ábalos sí que veía allí frecuentemente al presunto 'conseguidor' de la trama, Víctor de Aldama.

