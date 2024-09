Feijóo saluda que cargos del PSOE hablen de dictadura en Venezuela y critica la falta de información sobre los detenidos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez no le informe de la detención de dos españoles en Venezuela y que tampoco lo hiciera hace una semana ante la petición de asilo al candidato opositor Edumundo González. Además, ha saludado que más cargos del PSOE empiecen a hablar con "claridad" de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es una "dictadura". Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios junto al presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras las declaraciones que estos días han realizado dirigentes del PSOE como la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. "Yo le agradezco a militantes y a dirigentes del Partido Socialista que empiecen a hablar con claridad y que refieran el régimen de Maduro a una dictadura porque, lamentablemente lo es. Le aseguro que para mí no es fácil decirlo, pero incumpliría mi conciencia si utilizo eufemismos o miro para otro lado", ha afirmado. SE ESTÁ "SOTERRANDO LA VOLUNTAD INEQUÍVOCA" DEL PUEBLO VENEZOLANO En este punto, ha advertido del "ataque" a los derechos políticos y civiles que se están practicando en Venezuela. A su entender, se está "soterrando la voluntad inequívoca del pueblo venezolano en función de los intereses económicos e ideológicos del gobierno del señor Maduro". Además, Feijóo ha expresado su "preocupación" por la detención de dos "compatriotas" españoles en Venezuela "por el régimen de Maduro" y ha trasladado su "apoyo personal" a sus respectivas familias. "Lamento no poder decirles nada más, porque hace 48 horas que hemos tenido conocimiento de esto, pero el principal partido de nuestro país no tiene ninguna información por parte del Gobierno. Ninguna", se ha quejado. Así, ha dicho que no se informado al primer partido de la oposición acerca de "cuáles son sus condiciones personales, dónde están retenidos y cuáles son las condiciones de habitabilidad del lugar donde se encuentran detenidos". Según ha resaltado, desconocen "qué medidas se han llevado a cabo" ante estos hechos. "Es lamentable la falta de información del Gobierno sobre la detención de dos personas españolas y sobre las negociaciones del Gobierno con el régimen de Maduro, tanto para dar asilo al que ha ganado las elecciones como en este caso para ver qué están haciendo con nuestros compatriotas que están siendo retenidos por parte del régimen venezolano", ha abundado. SE REUNIRÁ ESTE MARTES EN EL CONGRESO CON EDUMUNDO GONZÁLEZ Además, Feijóo ha confirmado que este martes se reunirá en el Congreso de los Diputados con el candidato opositor Edmundo González, quien, según ha dicho, es el ganador de las elecciones presidenciales que se celebraron en Venezuela el pasado 28 de julio. El líder del PP ha indicado que le va a recibir en el Congreso porque es la sede de "representación de la soberanía de nuestro país" y es "la misma Cámara que le ha reconocido como presidente electo de Venezuela". "Y espero que también mañana el Parlamento Europeo vote en conciencia, para respetar los derechos del pueblo venezolano adquiridos en las urnas el 28 de julio", ha manifestado, para añadir que no se puede permitir que "una dictadura se imponga a una democracia" por razones "ideológicas, económicas o políticas".

