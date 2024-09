Cuerpo plantea que "no podemos sorber y soplar a la vez" sobre la infrafinanciación y bajada de impuestos de Andalucía

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha esgrimido este viernes la contradicción de denunciar la falta de recursos para la financiación de los servicios públicos de un territorio y que en paralelo se proponga una bajada de impuestos, por cuanto ha argumentado que en este ámbito "desde el punto de vista de las administraciones territoriales, ya sean comunidades autónomas o corporaciones locales, no podemos intentar sorber y soplar a la vez". Cuerpo ha aludido a "esos dos mensajes", de manera que, por un lado, se argumenta que "no tengo dinero para financiar estos gastos que son clave o estas competencias que para mí son gastos fundamentales", cuando igualmente "estoy dando un mensaje de que estoy renunciando a unos ingresos a través de una bajada de impuestos", ante la pregunta de si Andalucía puede permitirse una nueva bajada de impuestos cuando se queja de su infrafinanciación, que ha surgido en el turno de cuestiones tras su intervención en un desayuno-coloquio organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. El ministro de Economía ha apelado a "la responsabilidad y a la gestión" en la financiación y ejecución del gasto público, que en el primer supuesto se traduce en un "esfuerzo por reducir la deuda y el déficit", por el hecho de que proyecta la imagen de "cómo nos ven los inversores y cómo nos ven las agencias de rating", de manera que una Administración se sitúa ante el espejo de "a qué coste podemos salir a financiarnos a los mercados". Esa exigencia se proyecta hacia el Estado, en palabras de Cuerpo, "pero tiene también un componente de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, de las administraciones territoriales", por lo que ha apelado a "una visión de corresponsabilidad sobre la fiscalidad y la evolución del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas". El titular de Economía ha blandido la idea de que "lo que se trata es de contribuir a lo que quieren los ciudadanos, que es que la educación, la sanidad, los servicios sociales estén bien atendidos", para postergar entonces "la discusión política" sobre de dónde proceden los recursos para sostener esos servicios públicos, si "quiero que este dinero me venga de fuera en vez de tener yo una responsabilidad propia o acudir a mis tributos que tengo cedidos". "Lo importante es financiar estos gastos que son fundamentales. Dediquémonos a financiarlos y no pongamos piedras en el camino con respecto a las herramientas que tenemos cada uno de nosotros", ha remachado Cuerpo en la diatriba sobre el gasto público y su financiación. Con el referente de fondo de la ejecución de los fondos europeos, ha planteado "que hagamos todos, a nivel estatal, pero también las comunidades autónomas, una gestión lo más eficiente del presupuesto y de los fondos, en este caso, en particular, de los fondos europeos", para aludir aquí a que "no hace falta comentar el caso de los 112 millones que la Junta de Andalucía devolvió para gastos en plazas de educación infantil", por lo que ha inferido que "tenemos que trabajar todos en la mayor eficiencia también en la gestión de los fondos públicos". "HAY SUFICIENCIA Y SOLIDARIDAD EN EL PACTO PSC-ERC" "Responsabilidad y eficiencia en la gestión son dos focos en los que tendríamos que estar ahora mismo poniendo atención más allá del ruido o más allá de la discusión política", ha considerado el ministro, quien se ha pronunciado también sobre la repercusión en el conjunto de las comunidades del pacto PSC-ERC con un modelo de financiación para Cataluña que imitaría el funcionamiento y el rendimiento del Concierto del País Vasco. Tras apelar "a la tranquilidad y confianza", el ministro de Economía ha sostenido que existen "dos componentes fundamentales que para mí son clave para trasladar este mensaje de tranquilidad a los extremeños, a los andaluces o a quien pensemos", para aludir seguidamente a "la suficiencia, es decir, que tenemos y está garantizado que las comunidades autónomas tienen que tener los recursos suficientes para llevar a cabo el gasto que les corresponde con las competencias que tienen". Y junto a la suficiencia de recursos para el ejercicio de sus competencias, "otro elemento fundamental es la solidaridad interterritorial, para que se pueda dar este punto de equidad entre comunidades autónomas y que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, puedan tener acceso a estos servicios en condiciones de igualdad". "Estos dos elementos están también en el pacto entre ambos partidos", ha precisado.

