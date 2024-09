La Cámara gallega reprueba a Puente en una iniciativa del PP respaldada por BNG y con la abstención del PSdeG

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido reprobado este miércoles por el Parlamento de Galicia por sus palabras pronunciadas en el Senado en el mes de agosto en las que afirmó que el tren vive el "mejor momento de su historia", en respuesta a las quejas por las incidencias ferroviarias registradas este verano. La reprobación del ministro, propuesta por el PP como parte de una iniciativa que también demanda una serie de mejoras para los servicios ferroviarios en Galicia, ha salido adelante con los votos a favor de BNG y Democracia Ourensana. El Partido Socialista, que en el debate de la iniciativa durante la tarde del martes respaldó al ministro alegando, en palabras del diputado Carlos López Font, que tenía razón con su afirmación sobre el momento "histórico" del tren en Galicia y en España; optó por la abstención. Recuperar frencuencias suprimidas durante la pandemia, mejorar los servicios en lugares como Ferrol o Lugo, impulsar el Corredor Atlántico o la corrección de las "múltiples" incidencias de los trenes Avlo y Avril son parte de la lista de demandas de la iniciativa popular aprobada sin votos en contra en la joranda de este miércoles en la Cámara. Esta ha sido una de las cuatro proposiciones no de ley que han salido adelante en el primer pleno del período de sesiones tras el parón veraniego, entre ellas, el respaldo del Parlamento gallego, a propuesta del PP, a la oposición venezolana. También fue aprobada sin votos en contra, aunque en su caso por unanimidad, una iniciativa del Grupo Socialista que reclama a la Xunta la configuración de un "plan integral" para el turismo que permita congeniar la "mejora de la calidad de vida" de los vecinos con los beneficios económicos del sector y "el disfrute" de los visitantes. El primer pleno del curso logró otra aprobación unánime en apoyo a los viticultores de la Ribeira Sacra afectados por la situción de crisis excedentaria durante esta vendimia. Debatida también en la sesión vespertina del martes, la iniciativa de los nacionalistas fue votada este miércoles y, tras ser aceptada la petición del PP de separar los tres primeros puntos de la segunda parte de la iniciativa, la mayoría absoluta de los populares permitió que la Cámara haga suya la petición de los nacionalistas para reclamar ayudas para los viticultores a los que se amenaza con no recoger la uva esta temporada y que se arbitren medidas para dar salida al exceso de producto en la Ribeira Sacra. Sin embargo, no salieron adelante por el rechazo del PP dos iniciativas de la oposición que reclamaban, por un lado, la retirada del anteproyecto legislativo de reforma del marco normativo de la CRTVG (BNG) y, por otro, el cumplimiento de los objetivos marcados en el progrma funcional del hospital de Vigo (PSdeG).

