Exdirectivo de Puertos dice al juez del 'caso Koldo' que cumplía órdenes del Ministerio al contratar con la trama

El ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares ha indicado este miércoles ante el juez que instruye el 'caso Koldo' que él cumplió órdenes del Ministerio de Transportes, que en ese momento dirigía José Luis Ábalos, para contratar la compra de mascarillas durante la pandemia con la empresa Soluciones de Gestión, ubicada en el epicentro de la presunta trama de comisiones ilegales. Así lo han explicado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que han añadido que el ex alto cargo ha respondido como investigado a las preguntas tanto del fiscal como de su defensa. Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Ismael Moreno, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. De estos, un número importante se realizó desde Puertos del Estado --8 millones de mascarillas por 20 millones de euros-- y el fiscal ha querido saber por qué se optó por la empresa Soluciones de Gestión, del investigado Víctor de Aldama. Ante esto, Sánchez Manzanares ha comentado, según estas mismas fuentes, que la orden venía de sus superiores jerárquicos, aunque no ha citado en ningún momento el nombre del exministro Ábalos. Además, ha añadido que él en el momento de optar por esa empresa mostró sus dudas sobre la capacidad de la misma para el encargo, aunque, según otras fuentes, habría añadido que en realidad por el momento de urgencia y por el tipo de contrato expresó dudas sobre todas las empresas con las que se contrataba. Sobre la empresa que se contrató para distribuir esas mascarillas, Raminatrans S.L., Sánchez Manzanares ha indicado que fue sugerencia del expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, dado que era una compañía de Castellón y que él la conocía de cuando estuvo allí destinado. KOLDO ERA UN PROTAGONISTA Por otro lado, también se le ha preguntado por su relación con el ex asesor de Ábalos, Koldo García, y según las fuentes habría dicho que le conoció en esa época, que tuvo un papel importante en la gestión de esos contratos y que tenía protagonismo. Sobre Aldama, Sánchez Manzanares ha indicado que desconocía qué papel tenía pero ha defendido que mantenía correos electrónicos con ambos porque eran personas implicadas en la gestión de la compra de mascarillas y entendía que tenía que reportarles también. Según las fuentes consultadas por esta agencia de noticias, el fiscal del caso, Luis Pastor, ha centrado sus preguntas en el contenido del sumario del caso, pero también ha puesto sobre la mesa el informe de auditoría interna encargado por el ministro de Transportes, Óscar Puente. En esta causa, el juez investiga entre otros a Koldo García, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. En la declaración de este miércoles han estado presentes tanto las defensas de los investigados como las acusaciones populares, entre las que se encuentra 'Hazte Oir', el partido político Vox, Liberum o Iustitia Europa.

