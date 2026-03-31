Batista, "con bronca" tras goleada sufrida por Costa Rica, apunta a trabajar a futuro

Redacción deportes, 31 mar (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, afirmó sentirse "con bronca" tras la goleada (5-0) sufrida este martes ante Irán en partido amistoso, pero matizó que su proceso apenas comienza y que hay mucho trabajo por hacer a futuro.

"Es duro; lógicamente nos duele perder por esta diferencia, pero en estos días que iniciamos el proceso se pueden sacar muchas evaluaciones. Duele, estamos tristes, con bronca, pero hace poquito que empezó este proceso y tenemos que trabajar mucho", expresó Bastista en declaraciones a Radio Columbia en Turquía, donde se llevó a cabo el partido.

Costa Rica, que no se clasificó para el Mundial de 2026, comenzó la semana pasada el proceso rumbo al de 2030 al mando de Batista, quien apenas ha dirigido 4 entrenamientos.

Batista inició con un empate 2-2 ante Jordania el pasado jueves y este martes cayó 5-0 frente a Irán.

"La realidad es que no nos salió nada de lo que habíamos planificado. En este poco tiempo de trabajo y conocimiento quisimos jugar con otro sistema, ver jugadores, para eso estamos en estos momentos. No pongo excusas, pero a los jugadores los conocimos el miércoles. Ha salido bien el primer partido y no ha salido nada en este segundo partido", declaró el entrenador.

Batista calificó el partido ante Irán como "muy malo", pero enfatizó en que "hay que mirar para adelante, trabajar mucho y mirar muchos jugadores".

"Jugamos con un rival físicamente superior a nosotros y desde lo futbolístico también. Todos los partidos hay que jugarlos al cien por cien, no podemos jugar desconcentrados, sin actitud y sin intensidad. Esta clase de partidos te dan ese golpe que te hace reaccionar", manifestó el seleccionador.

Los próximos partidos de Costa Rica serán el 29 de mayo frente a Colombia, en Bogotá, y el 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos, en partidos que servirán de preparación para colombianos e ingleses con miras al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE

Infantino asegura la participación de Irán en el Mundial: "No hay plan B, C o D"

Infobae

El pivote Julen Urruzola, traspasado del Horneo Alicante al Fertiberia Puerto de Sagunto

Infobae

El Congreso aprueba un plan de accesibilidad que incluirá rampas ocultas en el hemiciclo para salvar barreras

La Cámara Baja ha decidido ejecutar un ambicioso proyecto que moderniza las infraestructuras históricas para garantizar igualdad de oportunidades a toda la representación parlamentaria, tras años de demandas de personas con discapacidad y colectivos sociales

El Congreso aprueba un plan de accesibilidad que incluirá rampas ocultas en el hemiciclo para salvar barreras

La policía revela que Tiger Woods tenía un medicamento opioide en su arresto en Florida

Infobae

El IBEX recupera los 17.000 puntos tras subir un 0,47 %, pese al encarecimiento del crudo

Infobae
El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

Un hombre pide varios préstamos para un tratamiento de fecundación ‘in vitro’, acaba con más de 100.000 euros de deuda y la Justicia se la perdona: no actuó de mala fe

Un detective graba a una camarera diabética tomándose un cóctel azucarado mientras estaba de baja: el despido es improcedente

Robles reconoce que las bases de Rota y Morón siguen operativas pero subraya que “en ningún caso” pueden servir para apoyar la guerra en Irán

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

Encender la luz en Francia y Alemania es seis veces más caro que en España: por qué pagamos menos que nuestros vecinos en la factura

Si vas a viajar esta Semana Santa, esto es lo que te costará la gasolina: hasta 76 céntimos de diferencia por litro en una misma provincia

El déficit de la Seguridad Social cae a su nivel más bajo de 15 años debido al aumento del empleo y de los ingresos por cotizaciones

La mejor opción para adelantar tu herencia sin errores: aprende a diferenciar entre donación y pacto de mejora

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

Así empezó la costumbre de Nadal de pasar el rastrillo tras los entrenamientos que ahora aplica también Carlos Alcaraz

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana