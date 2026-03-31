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Silvia Severino, psicóloga: “La mayor señal de que estás en una relación sana es la manera en la que os reconciliáis”

El secreto de una pareja feliz no está en evitar conflictos, sino en tener seguridad y el respeto

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Una mujer y un hombre comiéndose un helado.
Una pareja reconciliándose tras un desacuerdo. Freepik

Desde hace tiempo se habla de relaciones sanas y de cómo evitar la toxicidad, pero las redes sociales han generado la sensación de que es un estándar inalcanzable. La psicóloga Silvia Severino aclara que el indicador más importante no es cuánto se aman las parejas, con qué frecuencia mantienen intimidad ni si discuten o no. Según Severino, la verdadera señal de una relación sana está en cómo manejan los conflictos y en su capacidad para reconciliarse.

La psicóloga explicó en una de sus publicaciones en TikTok que muchas personas confunden la ausencia de discusiones con la verdadera armonía, cuando en realidad los conflictos son inevitables en cualquier relación. “En las relaciones sanas, un conflicto no se vive como el fin del mundo. La clave está en poder desconectar y luego reencontrarse sin que uno actúe como fiscal en un juicio y el otro quiera escapar por la ventana”, señaló.

Severino también detalló que una relación saludable permite expresar el dolor sin miedo a ser juzgado o invalidado. “Significa que puedes decir: ‘esto me dolió’, sin que tu pareja responda: ‘es que eres demasiado sensible’. Y también significa que podéis estar enfadados sin que el ambiente se vuelva tóxico o desagradable”, agregó.

Pareja dormida abrazada sobre una cama con sábanas grises, junto a una lámpara encendida
Una relación saludable permite expresar el dolor sin miedo a ser juzgado o invalidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de reconexión tras una discusión es lo que distingue a las parejas realmente sanas. No se trata de evitar los conflictos, sino de enfrentarlos con seguridad y confianza en la relación. “Las verdaderas parejas sanas no evitan la desconexión, cuentan con ella. Confían tanto en el vínculo que cuando llega el conflicto, no tienen miedo a no ser escuchados. Saben que lo harán”, afirmó.

La clave es la manera de reconciliarse

Este enfoque rompe con la idea tradicional de que una relación exitosa se basa únicamente en la armonía constante o en la ausencia de problemas. En cambio, Severino invita a las parejas a ver los conflictos como oportunidades para reforzar la comunicación y fortalecer el vínculo. “No busques perfección en la relación de pareja, solo busca dos personas comprometidas a buscar el camino una y otra vez y encontrarse siempre”, subrayó.

La psicóloga también hizo un llamado a la reflexión personal y a la responsabilidad compartida en la relación. La reconciliación efectiva requiere disposición de ambas partes para escuchar, comprender y volver a conectar después de un desacuerdo. Según Severino, esta dinámica no solo mejora la calidad de la relación, sino que también promueve un ambiente emocional más seguro y saludable para ambos miembros de la pareja.

Una pareja de lesbianas (Shutterstock)
La reconciliación efectiva requiere disposición de ambas partes para escuchar. (Shutterstock)

En un contexto donde las redes sociales y la cultura popular tienden a idealizar relaciones sin conflictos, el mensaje de Severino resulta un recordatorio fundamental: la madurez emocional y la resiliencia en pareja pesan más que la apariencia de perfección. Su consejo es claro: prioriza la comunicación, la confianza y el compromiso mutuo por encima de la ilusión de una relación ideal.

Para quienes buscan fortalecer sus vínculos, la psicóloga recomienda reflexionar sobre cómo se manejan los desacuerdos y centrar la atención en mejorar la capacidad de reconciliación. Adoptar esta perspectiva puede ser clave para construir relaciones más seguras, sólidas y duraderas.

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