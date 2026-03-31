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El pivote Julen Urruzola, traspasado del Horneo Alicante al Fertiberia Puerto de Sagunto

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Alicante, 31 mar (EFE).- El pivote Julen Urruzola ha causado baja en el Horneo Alicante al ser traspasado al Fertiberia Puerto de Sagunto, de la División de Honor Plata, según anunció este martes la entidad alicantina.

El joven jugador llegó al equipo alicantino en la temporada 2023-24 en calidad de cedido desde el Bidasoa Irún y la pasada campaña, ya en propiedad, formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la Asobal.

Desde su llegada, el pivote disputó 76 partidos oficiales en competición liguera entre División de Honor Plata y Liga Nexus Energía Asobal.

El club, a través de un comunicado, ha querido agradecer a Julen Urruzola su “entrega, trabajo y compromiso” con el equipo desde su llegada y le desea “la mayor de las suertes en su nueva etapa”. EFE

pvb/apa

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