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Infantino asegura la participación de Irán en el Mundial: "No hay plan B, C o D"

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Redacción Deportes, 31 mar (EFE).- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que, pese al "complejo" contexto geopolítico de la actualidad, la selección de Irán jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ya que, además, no existe ningún "plan" alternativo.

Pese a que hace unos días el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró que el equipo no acudiría la cita como rechazo a los ataques de Estados Unidos e Israel, Infantino aseguró que la FIFA quiere que jueguen el Mundial y trabajarán para que así suceda, tal y como afirmó este martes en una entrevista para la cadena de televisión N+ Univision.

"Sabemos cuál es la situación, muy complicada. Trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. La selección de Irán y todas las demás. Es la selección de la gente. La gente puede está en contra o a favor del gobierno de cualquier país. Pero Irán representa a su gente y se clasificaron deportivamente. Es un país de fútbol, queremos que juegue y va a jugar el Mundial. No hay planes B, C o D. Es el plan A", aseguró.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que no podía garantizar la seguridad de la selección de Irán en territorio estadounidense, la Federación iraní (Ffiri) comenzó a negociar con la FIFA trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México, aunque la FIFA no contempla cambios en las sedes confirmadas.

"Vivimos en un complejo geopolítico muy complejo. No tenemos la posibilidad de resolver estos conflictos pero sí tenemos la oportunidad de unir el mundo. Serán 48 países con millones de aficionados que van a venir con un espíritu de paz y celebración. Nuestro objetivo y trabajo es la unión, hacer puentes para todos", recordó Infantino.

Irán está encuadrada en el grupo G del Mundial, que en principio se desarrollará en Estados Unidos. En él se medirá a Nueva Zelanda, Bélgica (ambos en Inglewood, California) y Egipto (en Seattle). EFE

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