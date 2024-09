El PSOE se justifica con que reconocer a Edmundo González no es "una varita mágica" que haga desaparecer a Maduro

El PSOE ha reprochado al PP que está generando "falsas expectativas" con su defensa de que se reconozca al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela porque esto no es "una varita mágica" que inmediatamente haga desaparecer a Nicolás Maduro. Así ha justificado en nombre del PSOE Cristina Narbona el que su grupo parlamentario no vaya a respaldar la proposición no de ley del PP instando al Gobierno a que reconozca a Edmundo González, quien precisamente llegó a España en un avión de la Fuerza Aérea el pasado domingo para buscar asilo. "Lo primero que hay que hacer es no generar expectativas falsas, no engañar a los venezolanos (...) haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro", ha sostenido Narbona. "Ojalá fuera así, pero sabemos que las cosas no funcionan de esta manera", ha incidido, remitiéndose al caso de Juan Guaidó, al que España y otros países reconocieron como presidente encargado en 2019. "No tuvo ninguna utilidad, ha subrayado. Así las cosas, ha defendido que la única manera de trabajar con los venezolanos que "están luchando por su vida, por su dignidad y por la democracia" es "hacerlo con eficacia, buscando soluciones reales y no convirtiendo a los venezolanos en "el ariete del PP contra cualquier cosa que haga el Gobierno de Pedro Sánchez". En este sentido, ha pedido al PP que "no instrumentalice a los venezolanos" y, en presencia de destacados opositores venezolanos que residen en España como Leopoldo López o Antonio Ledezma así como la hija del propio Edmundo González, Narbona ha reivindicado que el actual Ejecutivo ha hecho "más que ningún otro Gobierno por el pueblo venezolano y por aquellos que combaten el régimen de Maduro", dando acogida a 125.000 venezolanos. "Saben que no están viviendo en una dictadura chavista como se dice desde las filas de la oposición, sino en un país democrático que acoge y defiende los Derechos Humanos y la democracia dentro y fuera de nuestras fronteras", ha destacado, dirigiéndose a los opositores presentes.

Compartir nota: Guardar Nuevo