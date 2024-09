Mazón acusa al Gobierno de intentar engañar con una condonación de la deuda que es "humo"

València, 10 sep (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reprochado este martes al Gobierno de España que intente "engañar" a las comunidades autónomas con una posible condonación de la deuda, que es, a su juicio, "más humo" para intentar "tapar" un cupo catalán que "perjudica a todos".

"Tiritas para alguien que se desangra, no; un proceso que reconozca la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, sí", ha afirmado en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha instado al Gobierno a hacer una propuesta seria sobre la deuda, no sea que al final se quede en "una miniquita" que en cuanto suban los tipos de interés no se notará.

Mazón ha hecho hincapié en la necesidad y la urgencia, en cualquier caso, de un fondo transitorio de nivelación que iguale con la media a las comunidades infrafinanciadas, como la Comunitat Valenciana -que necesitaría para ello 1.700 millones de euros anuales-, mientras llega el nuevo sistema, algo que "no es equiparable" con "una supuesta oferta" sobre la deuda.

El reconocimiento de la necesidad de ese fondo por el PP es "una cláusula de seguridad" para la Comunitat Valenciana, ha defendido el president, quien ha asegurado que la financiación autonómica no es "una batalla de esgrima entre presidentes autonómicos a ver quién manda más, ni un juego político, ni una entelequia técnica", sino que va de "la salud de la gente".

Sobre si mantendría una reunión bilateral con Pedro Sánchez, ha indicado que, a diferencia de la postura de otros presidentes autonómicos, "si el señor que te debe 3.000 millones de la dependencia te llama, tú vas" y se lo recuerdas, además de "echarle en la cara" los veinticinco "recortes políticos" al trasvase Tajo-Segura, la falta de ayudas a la cerámica de Castellón o el agua que debe a L'Albufera de València.

"Claro que hablaré de las medidas excepcionales y necesarias y monográficas" para la Comunitat Valenciana, ha aseverado Mazón, quien ha defendido si Cataluña pide la singularidad para "salirse de España" los valencianos piden medidas singulares "para converger con los españoles", dado que está por debajo de la media.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha resaltado que, más que "parches", lo que hace falta es un nuevo sistema de financiación "completo", que ajuste a la Comunitat Valenciana "como mínimo a la media" y que no perjudique al resto, por un motivo: los valencianos "no somos separatistas, ni nacionalistas, ni jugamos a cupos".

Mazón ha considerado que los criterios a tener en cuenta para el nuevo sistema han de ser la superpoblación y luego el resto, como pueden ser el coste efectivo -un criterio que no le gusta pero está dispuesto a tratar-, el envejecimiento, la despoblación o la dispersión de servicios.

Frente a la "perniciosa" financiación autonómica actual, hay que abordar un proceso nuevo sin "privilegios" ni compensaciones que valgan para hoy pero no para mañana, ha manifestado. EFE

