El PP cita correos de altos cargos de Interior sobre las mascarillas del 'caso Koldo' y Marlaska niega irregularidades

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes que "no hubo ninguna irregularidad ni ningún incumplimiento" en las mascarillas contratadas con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al 'caso Koldo', después de que el PP haya citado en el Senado correos de altos cargos de este departamento que, según esta formación, constatan que el precio lo fijó el exasesor de José Luis Ábalos investigado en la Audiencia Nacional. "Las compras de mascarillas que se realizaron a distintas empresas por parte del Ministerio del Interior tuvieron un final adecuado, no hubo ninguna irregularidad, vinieron efectivamente y fueron entregadas a la Policía y la Guardia Civil; no hubo ningún incumplimiento, ningún defecto en la materialización de eso", ha señalado Grande-Marlaska en la sesión de control en el Senado. El senador del PP Luis Santamaría le ha reprochado que Interior no encargara una auditoría como ha hecho Óscar Puente en el Ministerio de Transportes y que, además, "borraron correos" afectando a la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Grande-Marlaska le ha contestado que ellos "no destruyen pruebas" como ocurrió en el 'caso Kitchen', aludiendo a la citación en la Audiencia Nacional como testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la cúpula del PP. "En el Ministerio del Interior no se destruyó ningún tipo de prueba, ningún tipo de correo ni nada", ha indicado Grande-Marlaska sobre su gestión de la pandemia para compararlo con el 'caso Kitchen' para supuestamente sustraer información del extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha calificado como la "acción más negativa, más criminal que puede cometer un Gobierno". CONTRATOS DE LA PANDEMIA Santamaría se ha referido a altos cargos de Interior en el Ministerio dirigido por Grande-Marlaska como el comisario jubilado Daniel Belmar para asegurar que la inspección constató que no hubo "acto formal de conformidad que certifique la recepción de las mascarillas" y que "solo se acreditó la entrega de 1,1 millones de mascarillas y del resto no hay acreditación de ninguna". Según el relato del senador del PP, en esos correos intervenidos figuran conversaciones entre uno de los investigados, el empresario Íñigo Rotaeche, en el que apunta a la participación de Koldo García en la contratación de unas mascarillas que costaron 2,7 euros la unidad, en lugar de 2,5 euros. Por este motivo, Santamaría ha preguntado directamente a Grande-Marlaska: "¿Sabe usted que el precio de las mascarillas que usted pagó lo decidió Koldo?". El senador 'popular' ha apuntado a una posible irregularidad porque se incluyó el pago del IVA y aranceles que estaban exonerados por la Unión Europea. También ha apuntado al Tribunal de Cuentas, que según Santamaría dijo al Ministerio del Interior que tenía que justificar 1,4 millones de euros de los 3,4 que licitaron. "Nos veremos pronto", ha concluido el senador del PP, aludiendo a una próxima citación en la comisión de investigación en la Cámara Alta. El ministro del Interior se ha remitido a la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas para reiterar que no hubo ninguna irregularidad. "Ha vuelto con la fuerza de boca pero con la ausencia de argumentos, con bulos, mentiras y falsedades", ha dicho. "Usted quiere pensar que el Gobierno central, después de 2018, era igual que el anterior, le digo que no", ha continuado Grande-Marlaska, añadiendo que "menos mal" que el PP no tuvo la oportunidad de gestionar como hizo con las residencias en la Comunidad de Madrid y "con un sector cercano a la Presidencia".

Compartir nota: Guardar Nuevo