Delegado del Gobierno en Madrid: "Yo no estoy en ninguna batalla dentro del PSOE. Juan Lobato es mi secretario regional"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este martes que no está "en ninguna batalla" para liderar el PSOE madrileño y que Juan Lobato es su secretario regional. "Yo no estoy en ninguna batalla dentro del PSOE. Estoy trabajando para construir el mejor proyecto de cara a los siguientes procesos electorales, apoyando a Lobato porque por algo formo parte de la Ejecutiva regional", ha indicado tras la rueda de prensa sobre el balance de la criminalidad en la región en el primer semestre. El representante del Gobierno central en Madrid ha afirmado que están trabajando para que el Congreso federal del PSOE "sea un éxito y la aportación el Madrid sea lo mayor posible". "Y es mi obligación como militante. Mi secretario general es Juan Lobato y no hay discusión general al respecto", ha indicado.

