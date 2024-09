Delegado de Gobierno en Madrid dice que la okupación es una de las "grandes cortinas de la derecha para vender alarmas"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado que la okupación es "otra de las grandes cortinas de las derechas para vender alarmas" al cifrar en 545 las viviendas afectadas por esta problemática de un parque de 2,8 millones de inmuebles, según datos de la demarcación de la Policía Nacional que incluye a la capital y casi todos los municipios más poblados de la región. "La okupación es otra de las grandes cortinas de las derechas para vender alarmas", ha indicado Martín sobre este asunto, preguntado por los periodistas en la rueda de prensa sobre el balance de la criminalidad en la primera mitad del año. Además, ha mostrado en nombre del Gobierno la "empatía con cada uno de los propietarios que tienen esta situación, que hay que abordar jurídicamente de forma más ágil y mayor eficacia". PISOS TURÍSTICOS Frente a estos datos, Martín ha aludido al hecho de que solo en la capital hay 25.000 viviendas de uso turístico no registrado. "Eso representa una brecha de seguridad importantísima y eso debería de estar siendo abordado por el Ayuntamiento de Madrid. La magnitud de una cosa y la otra es muy diferente, pero de lo segundo no se habla", ha apostillado. El representante del Gobierno central en Madrid ha señalado que van a seguir trabajando "con la mayor intensidad posible por los allanamientos, y luego por las usurpaciones, que dependen mucho de las resoluciones judiciales". "Tratan de mezclar siempre el allanamiento, la usurpación y la morosidad, en esa línea de desinformación que a algunos tanto les gusta", ha añadido. LOS NARCOPISOS En cuanto a los narcopisos, el delegado ha aplaudido el "gran trabajo" en la Policía Nacional. "Este tema representa otro ejemplo de problemáticas multicausales que debemos abordar entre todas las administraciones debido a la complejidad de estas situaciones", ha indicado. En ese punto, Martín ha señalado que en muchos casos de narcopisos el dueño no denuncia y en algunos de esos casos el propietario, "oh, sorpresa", es la Comunidad de Madrid. Un número que el delegado no ha querido desgranar en la rueda de prensa. Por todo ello, el delegado del Gobierno ha insistido en que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se incorporen a la Mesa de Urgencias Sociales como se les planteó hace meses. "Es fundamental que la Comunidad y el Ayuntamiento se lo tomen en serio, que se dejen de polémicas y confrontaciones y que se pongan a trabajar, asumiendo cada uno su responsabilidad. Hay que explorar ese camino, ser eficaces y construir soluciones", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo