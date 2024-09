Lambán alerta de la "inconstitucionalidad" del cupo catalán que afectaría a los servicios de las CCAA

El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha alertado de la "inconstitucionalidad" de un concierto económico en Cataluña que mermaría la calidad de los servicios públicos de otras comunidades autónomas y obligaría a subir impuestos, por lo que ha rechazado una reforma del sistema de financiación "de manera unilateral" y ha defendido la Declaración de Granada que se acordó en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba como líder socialista. En declaraciones a los medios tras su salida de la reunión del Comité Federal, Lambán ha señalado que la financiación autonómica es en Aragón "una cuestión de Estado" en la que distintos partidos políticos lograron fijar una misma posición común, que también fueron revalidadas por otras ocho autonomías en la cumbre de Santiago de Compostela. El expresidente aragonés ha recordado que pidió la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque, a su entender, para que España sea "equilibrada, justa y solidaria", la financiación autonómica del régimen común no se puede hacer "de manera unilateral" con Cataluña. Según Lambán, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido en el Comité que lean el acuerdo con ERC, que para el líder aragonés resume cuestiones de "gravedad" como "un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal basado en la relación bilateral con el Estado". "Esto de entrada es inconstitucional y supone la pretensión de los catalanes de asemejarse como dos gotas de agua al concierto vasco", ha expresado Lambán, pues, a su juicio, el gobierno catalán "recaudará, inspeccionará e incluso tendrá capacidad normativa sobre la totalidad de los impuestos" y luego "concertará con el Gobierno de España cuánto devuelve". El secretario general del PSOE de Aragón ha dicho que esto supondría una "quiebra" de la solidaridad y de la cohesión, ya que, de aplicarse, "la Generalitat ingresaría 30.000 millones más" pero significaría "la pérdida de miles de millones por parte del Estado que sufrirían, lógicamente, el resto de las comunidades autónomas". "Tendrían que condenarse a sí mismas a rebajar la calidad de sus servicios o a subir los impuestos a sus ciudadanos", ha alertado sobre las consecuencias. CRÍTICA LA ORDINALIDAD DEL PACTO Así, Lambán ha avisado de que la "solidaridad" del concierto económico quedaría "reducida a su mínima expresión" con la concepción que dan a la denominada "ordinalidad". "Esto es gravísimo, y esto culminará con que el Gobierno central quedaría debilitado para garantizar la solidaridad y para desarrollar políticas económicas y financieras, porque no hay un solo Gobierno en el mundo que pierda el control", ha reprochado, para después añadir que, de ponerse en marcha este sistema, y si Madrid pidiese lo mismo que Cataluña, el resto de autonomías "se tendrían que ir en pateras a Mauritania". El líder aragonés ha apuntado este acuerdo está "en las antípodas de la federalización", aclarando que ha planteado en el Comité Federal que se retome la declaración de Granada de Rubalcaba "para orientar el debate de la necesaria reforma del Estado autonómico si realmente lo queremos convertir en un Estado federal". Sin embargo, ha señalado que aquella declaración subraya que para llevarse a cabo el cambio de modelo se necesita reformar la Constitución y pactar con el PP. Así, ha indicado que entonces se se apostaba por un modelo fiscal parecido al alemán, "donde los Landers prestan el servicio de la recaudación, pero entregando la totalidad de lo recaudado al gobierno federal, que es el que hace la redistribución correspondiente". Por último, Lambán felicitado a Illa por su victoria en Cataluña, si bien ha subrayado que cuestiones como la financiación singular o la amnistía pueden hacer que el país "se tiña de azul" y que el PSOE no vuelva a gobernar en comunidades como Extremadura, Aragón o Andalucía.

